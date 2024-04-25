Так, фотограф из Киева Татьяна Англичанова вместе с моделью Анастасией создала невероятно эффектный образ в стиле рококо и организовала волшебную фотосессию. В комментарии Life 24 она поделилась деталями и рассказала, как долго она создавала образ, и сколько он стоил.

Интересно Неудобного молчания не будет: интересные темы для разговоров на первом свидании

Девушка будто сошла со страниц романа

Фотограф Татьяна поделилась, что с моделью Анастасией она познакомилась еще год назад. Девушек объединило общее хобби – они любят искать интересные и необычные вещи в секонд-хенде, а потом стилизуют их в разных образах.

К слову, очень часто в секонд-хенде можно найти настоящее сокровище. Так, однажды Татьяна увидела реплику платья Chanel 1992 года. Фотограф не могла пройти мимо такого эффектного наряда, поэтому приобрела его, а впоследствии – устроила стильную фотосессию.

Платье из секонд-хенда, которое стало образом для стильной фотосессии: смотрите видео

Еще год назад Татьяна вместе с Анастасией нашли в одном из секонд-хендов очень красивую белую юбку. Она поразила девушек своим 2-метровым шлейфом, поэтому они ее приобрели для будущей фотосессии. Тогда они заплатили за нее 500 гривен.

Юбку для фотосессии нашли еще год назад: смотрите видео

Впоследствии модель Анастасия нашла в секонд-хенде невероятный корсет, за который заплатила всего 64 гривны. Он имел очень изысканный вид и соответствовал эстетике в стиле барокко или рококо.

Стильный корсет также нашли в секонд-хенде: смотрите видео

Завершили образ хорошим топом с рукавами-фонариками, который отвечал эстетике образа. Его также удалось отыскать на секонд-хенде, и стоил он 350 гривен.

Татьяна вместе с Анастасией очень долго ждали, когда в Ботаническом саду в Киеве расцветут сакуры и магнолии, чтобы устроить эффектную фотосессию. В апреле девушки наконец дождались, когда природа будет очаровывать красотой, однако на съемку был только один шанс, ведь погода должна была существенно ухудшиться.

Затем мы посмотрели прогноз погоды и оказалось, что впереди одни дожди, и есть только один день, чтобы снять эту красоту. Поэтому мы поехали в Ботанический сад имени Гришко в 06:40. Было очень красивое солнышко и совсем не холодно. Кстати, утром вход бесплатный с утра. Юбка со шлейфом на утренней росе была, конечно, не лучшая идея, поэтому дома меня ждала большая стирка,

– поделилась фотограф Татьяна.

Впрочем, такая подготовка стоила каждой минуты. Татьяна смогла сделать волшебные кадры, а Анастасия – будто принцесса, которая сошла из книг романа эпохи рококо.

Кадры, завораживающие красотой: смотрите видео

Образ в стиле рококо собрали в секонд-хенде: смотрите видео

К слову, фотограф Татьяна поделилась маленькой тайной. Утром в Ботаническом саду практически нет людей, а вход до 08:30 – бесплатный. Сейчас в саду цветут почти все цветы одновременно, поэтому эффектные кадры можно сделать в любом случае. К тому же – совсем скоро начнет цвести сирень.

Фотограф поделилась секретами эффектной съемки: смотрите видео

Кадры из этой фотосессии поразили и пользователей сети. В комментариях под видео украинцы отмечают, что эта фотосессия – будто для обложки романа.