Немов із казки: фотографиня зробила світлини дітей з нереальним волоссям
Коли британська фотографиня опублікувала ці фото, користувачі подумали, що на дівчат одягнули перуки. Їх волосся виглядає дивовижно: навіть не віриться, що вони можуть бути справжніми.
Суджата Сетія – відома британська фотографиня, яка спеціалізується на сімейних фотосесіях. Усі її роботи мають дуже впізнаваний стиль – це теплі, затишні світлини, на яких люди по-справжньому розкриваються. Цю ж серію фото вона створила, щоб показати маленьким дівчатам, що їхнє волосся – це унікальна родзинка, а не недолік.
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Фотографиня розповідає, що люди з таким волоссям часто стикаються з упередженнями на різних етапах свого життя. Тому вже в дитинстві вони починають негативно ставитись до своєї особливості.
Люди завжди хочуть доторкнутися до її волосся! Друзі називають його пухнастим. Це її так засмучує, і вона іноді дивується, чому її волосся не схоже на всі інші,
– сказала мати однієї з дівчат
Перехожі на вулиці могли вказувати пальцями на незвичайну зач дівчаток або ж шепотітись за їх спинами. Суджата вирішила показати їм, наскільки вони прекрасні, і подарувати їм чарівні моменти дитинства.
На фотосесії дівчата змогли розслабитись та відчути себе немов у казці.
Протягом цієї фотосесії не було шепоту перехожих, був лише гучний дитячий сміх. Ніхто не вказував пальцями, а діти самі тримались за руки. Тут не було дивних поглядів, лише погляди прихильності та розуміння,
– поділилась фотографиня
Суджата робила фото у місцях, де ніхто б не їм заважав, а діти могли спокійно гратись з тваринами, бігати, сміятись та переодягатись у красивий одяг. Одна із матусь зізналась, що фотосесія, ігри з дівчатами з таким же волоссям та самі неймовірні фото справили чудове враження на її доньку:
Не можу перестати дивитися на фотографії. Це дуже вплинуло на Аву. Вона справді засмучується через своє волосся, і навіть хотіла його постригти. Але я показала їй фотографії і сказала їй: дивись, яка ти гарна. У неї була найбільша посмішка на обличчі, яка тільки могла бути. Навіть зустріч з іншими дівчатами з таким волоссям, як у неї, дуже допомогло
Сама ж фотографиня зізнається, що не сподівається розв'язати проблему такого упередженого ставлення людей до кожного, хто відрізняється від них навіть волоссям. Проте вона показала іншим, що така проблема існує, а дівчатам додала трохи впевненості у собі – і цього достатньо.
Усі фото: Sujata Setia
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