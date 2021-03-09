Когда британский фотограф опубликовала эти фото, пользователи подумали, что на девочек надели парики. Их волосы выглядят удивительно: даже не верится, что они могут быть настоящими.

Суджату Сетия – известный британский фотограф, которая специализируется на семейных фотосессиях. Все ее работы имеют очень узнаваемый стиль – это теплые, уютные фотографии, на которых люди по-настоящему раскрываются. Эту же серию фото она создала, чтобы показать маленьким девочкам, что их волосы – это уникальная изюминка, а не недостаток.

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Фотограф рассказывает, что люди с такими волосами часто сталкиваются с предубеждениями на разных этапах своей жизни. Поэтому уже в детстве они начинают негативно относиться к своей особенности.

Люди всегда хотят прикоснуться к ее волосам! Друзья называют их пушистым. Это ее так расстраивает, и она иногда удивляется, почему ее волосы не похожи на все остальные,

– сказала мать одной из девушек

Прохожие на улице могли указывать пальцами на необычную прическу девочек или шептаться за их спинами. Суджату решила показать им, насколько они прекрасны, и подарить им волшебные моменты детства.

На фотосессии девочки смогли расслабиться и почувствовать себя как в сказке.

В течение этой фотосессии не было шепота прохожих, был только громкий детский смех. Никто не указывал пальцами, а дети сами держались за руки. Здесь не было странных взглядов, только взгляды преданности и понимания,

– поделилась фотограф

Суджату делала фото в местах, где никто не им мешал, а дети могли спокойно играть с животными, бегать, смеяться и переодеваться в красивую одежду. Одна из мам призналась, что фотосессия, игры с девочками с таким же волосами и сами невероятные фото произвели прекрасное впечатление на ее дочь:

Не могу перестать смотреть на фотографии. Это очень повлияло на Аву. Она действительно расстраивается из-за волос, и даже хотела их постричь. Но я показала ей фотографии и сказала ей: смотри, какая ты красивая. У нее была самая широкая улыбка на лице, которая только могла быть. Даже встреча с другими девушками с такими волосами, как у нее, очень помогла

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Сама же фотограф признается, что не надеется решить проблему такого предвзятого отношения людей к каждому, кто отличается от них даже волосами. Однако она показала другим, что такая проблема существует, а девушкам добавила немного уверенности в себе – и этого достаточно.

Усі фото: Sujata Setia