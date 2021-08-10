Вина з регіону Франчакорта мають статус DOCG – це найвища категорія якості, яка існує в Італії. Це означає, що весь процес створення ігристого ретельно контролюють і таке вино гарантовано буде високоякісним.

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Історія Франчакорти

Вино у цьому регіоні створювали ще здавна. В середині XIV століття тут проживали бенедиктинські монахи, яких Ватикан звільнив від податків на сільськогосподарську діяльність. Цих людей називали francus curtis (вільні від податків), що згодом сформувало назву "Франчакорта".

Сучасна історія Франчакорти розпочалася у 1950-ті роки. Тоді молоді винороби Франко Дзіліані та Гуідо Берлуккі почали виробляти ігристе за класичною технологією. Результати з’явилися у 1961 році: на той момент вони продали 20 тисяч пляшок Pinot di Franciacorta (Піно Блан).

Виноградники у Франчакорті / Фото By Fabio Ingrosso from Italy – Franciacorta

Практично в той самий час на цих теренах виникає Мауріціо Дзанелла. Хлопець зауважив, що тамтешні винороби серйозно відстають у технологіях від французів. Він був переконаний – місцеві вина можна продавати значно дорожче, ніж це робили на той час.

Мауріціо відправився на навчання у Шампань, а після його закінчення почав виробляти свою версію ігристих на виноробні Ca’del Bosco. Перше вино вийшло у світ у 1979 році – і це був справжній фурор. Він здивував місцевих виноробів погребом в 11 метрів завглибшки, а також значним використанням винограду Шардоне.

Виноробство у Франчакорті настільки змінилося, що у 1991 році вони зареєстрували бренд Franciacorta, а в 1996 місцеві вина отримали вищезгаданий статус DOCG. Італійці навіть називають місцеву продукцію "нашою відповіддю Шампані".

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Які вина виробляють у Франчакорті

В ігристих винах Франчакорта можна відчути легенькі відтінки карамелі, червоних фруктів, цитрусів, зелених яблук і навіть смажених горіхів. Тут виробляють як вінтажні (урожай одного року), так і невінтажні вина.

Franciacorta Millesimato (вінтажне). 85% винограду має бути з урожаю одного року. Витримують 30 місяців.

Franciacorta NV (невінтажне). Воно надходить у продаж не менш ніж через 25 місяців після збору урожаю. Перед тим 18 місяців настоюється на осаді.

Franciacorta Rose. Воно містить щонайменше 25% сорту винограду Піно Нуар. Витримують 24 місяці.

Franciacorta Saten. Місцевий варіант французького blanc de blancs ("біле з білого"). Тут не дозволено використовувати сорти червоного винограду. Лише Шардоне та Піно Бьянко (50 на 50). Витримка – 24 місяці.

Franciacorta riserva. Найкращі вина, які витримують у пляшці щонайменше 5 років.