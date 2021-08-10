Вина из региона Франчакорта имеют статус DOCG – это высшая категория качества, которая существует в Италии. Это означает, что весь процесс создания игристого тщательно контролируют, и такое вино гарантированно будет высококачественным.

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История Франчакорты

Вино в этом регионе производили издавна. В середине XIV века здесь проживали бенедиктинские монахи, которых Ватикан освободил от налогов на сельскохозяйственную деятельность. Этих людей называли francus curtis (свободные от налогов), что впоследствии сформировало название "Франчакорта".

Современная история Франчакорты началась в 1950-е годы. Тогда молодые виноделы Франко Дзилиани и Гуидо Берлукки начали производить игристое по классической технологии. Результаты появились в 1961 году: на тот момент они продали 20 000 бутылок Pinot di Franciacorta (Пино Блан).

Виноградники в Франчакорте / Фото By Fabio Ingrosso from Italy – Franciacorta

Практически в то же время в эти края приезжает Маурицио Дзанелла, который заметил, что тамошние виноделы серьезно отстают в технологиях от французов. Он был убежден – местные вина можно продавать гораздо дороже, чем это делали в то время.

Маурицио отправился на учебу в Шампань, а после окончания начал производить свою версию игристых на винодельне Ca'del Bosco. Первое вино вышло в свет в 1979 году – и это был настоящий фурор. Он удивил местных виноделов погребом глубиной в 11 метров, а также использованием винограда Шардоне для производства вин.

Виноделие в Франчакорте настолько изменилось, что в 1991 году там зарегистрировали бренд Franciacorta, а в 1996-ом местные вина получили вышеупомянутый статус DOCG. Итальянцы даже называют местную продукцию "нашим ответом Шампани".

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Какие вина производят в Франчакорте

В игристых винах Франчакорты можно почувствовать легкие оттенки карамели, красных фруктов, цитрусов, зеленых яблок и даже жареных орехов. Здесь производят как винтажные (урожай одного года), так и невинтажные вина.

Franciacorta Millesimato (винтажное). 85% винограда должно быть из урожая одного года. Выдерживают на осадке в бутылке 30 месяцев.

Franciacorta NV (невинтажне). Оно поступает в продажу не менее чем через 25 месяцев после сбора урожая. Перед тем 18 месяцев настаивается на осадке.

Franciacorta Rose. Оно содержит не менее 25% сорта винограда Пино Нуар. Выдерживают в бутылке на осадке 24 месяца.

Franciacorta Saten. Местный вариант французского blanc de blancs ("белое из белого"). Здесь не разрешено использовать красные сорта винограда. Только Шардоне и Пино Бьянко (50 на 50). Выдержка – 24 месяца.

Franciacorta riserva. Лучшие вина, которые выдерживают в бутылке не менее 5 лет.