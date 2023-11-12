Юбер Еріо прибирав на пляжі Ле-Сабль-д'Олонн у Вендеї і натрапив на дивну пляшку. Як виявилось – на послання із США.

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Хто автор послання

Чоловік відкрив пляшку та прочитав записку всередині. З листа стало відомо, що його написав п'ятикласник Бенджамін Лайонс зі штату Массачусетс. Своє послання він написав для завдання вчителя з природничих наук Фредеріка Гемміли в жовтні 1997 року. То ж в океані пляшка провела 26 років.

Послання п'ятикласників помістили у пляшки і в океан їх скинув друг Гемміли – капітан човна.

Цікаво, що послання однокласників Лайонса уже знаходили раніше. Наприклад, нещодавно таке послання знайшли у Гренландії. Щоправда, зміст листів Лайонса і його однокласників не розкривають.