Листи були написані під час Семирічної війни (1756 – 1763), коли Франція в коаліції з Саксонією, Швецією, Російською та Австрійською імперією воювала проти Великої Британії, Португалії та Прусії. Одними з учасників війни були французькі моряки з корабля "Галатея", який був захоплений британцями.

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Про що йдеться у листах

Під час конфіскації британська армія вирішила, що ці листи не мають жодної військової цінності, тому не розкривали їх і дотепер вони перебували в архівах. Та зараз вони відображають тодішню французьку дійсність. Особливо щемливим є той факт, що листи адресовані морякам корабля, однак ті так і не встигли їх прочитати.

Наприклад, Марі Дюбоск написала своєму чоловікові Луї Чемберлену, старшому лейтенанту корабля, листа, який завершила чуттєвими рядками.

Я б могла провести цілу ніч, пишучи тобі. Назавжди вірна твоя дружина. Надобраніч, мій любий друже. Зараз опівніч. Я думаю, що мені час відпочити

Цей лист датований 1758 роком. Історики з'ясували, що Марі померла наступного року. Цілком ймовірно, що це сталося до того, як Луї повернувся з британського полону.

Однак є й інші листи, які не є романтичними, але дають уявлення про тогочасну дійсність. Наприклад, мати молодого матроса Ніколя Кеснеля з Нормандії у листі, датованим тим же 1758 роком, докоряє синові за те, що він рідко їй пише.

Я думаю про тебе більше, ніж ти про мене. У будь-якому разі я бажаю тобі щасливого Нового року, наповненого благословеннями Господа,

– написала 61-річна Маргарет, але син не прочитав ці рядки.

Ймовірно, ці слова були надиктовані Маргарет, бо у листі також йдеться про те, що вона дуже хвора і навіть передчуває свою смерть.

Чому листи розкрили тільки зараз

Узимку 1758 року французький корабель захопили британці і лише через 265 років листи були відкриті. Історик Рено Моріє пояснив, що побачивши ці листи він з цікавості вирішив їх прочитати. Три стоси листів, обв'язаних стрічкою так і ніколи не були прочитані тими, кому вони були адресовані. За словами Моріє, це надзвичайно складно усвідомити, коли ти є першим, хто відкриває їх.

Історик не лише відкрив листи, але й ідентифікував 181 члена екіпажу корабля та дослідив їхній родовід. За словами професора, це не унікальний людський досвід у в чомусь він перегукується із сьогоденням.

Ці листи про універсальний людський досвід, вони не є унікальними для Франції чи 18 століття. Вони показують, як ми всі справляємося з великими життєвими викликами. Коли нас розлучають із близькими через події, які ми не можемо контролювати, як-от пандемія чи війни, ми маємо працювати над тим, як залишатися на зв’язку, як заспокоювати, піклуватися про людей і підтримувати пристрасть. Сьогодні у нас є Zoom і WhatsApp. У 18 столітті люди мали лише листи, але те, про що вони писали, здається дуже знайомим,

– підсумував Моріє.

Результати дослідження професора були опубліковані 7 листопада.