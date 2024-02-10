Це універсальний варіант манікюру, який може мати унікальний вигляд залежно від форми нігтів. Як френч виглядатиме на різних нігтях, розповідаємо далі.

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Як френч виглядає на нігтях різної форми

Квадратна форма нігтя — це найпростіший варіант, який вважається класикою. Ця форма повністю відповідає прямому перпендикулярному росту нігтя. З цією формою нігтьова пластина зберігає прямі кут, а френч на ній виглядає максимально насичено.

Френч на квадратному нігті / Фото інстаграм @nailzkatkat

Овальна форма. Вона має округлу форму, яка створює благородний і добре доглянутий вигляд. Для досягнення цієї форми необхідно згладжувати кути й створювати округлу кінцівку, тоді манікюр матиме максимально витончений вигляд.

Френч на овальній формі нігтів / Фото інстаграм @nailzkatkat

Аметистова форма. Цей варіант форми нігтів має гострі кути з округлою кінцівкою. Вона має неймовірно стильний і модний вигляд. Щоб отримати цю форму, кути нігтів повинні бути зроблені гострішими й додатково згладжені.

Френч на аметистовій формі нігтів: дивіться фото

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Кругла форма. Такий варіант нагадує форму кола й ідеально підходить для коротких нігтів. Ця форма разом з френчем створює натуральний вигляд, підкреслюючи природну красу нігтів без зайвих деталей.

Френч на круглій формі нігтів / Фото інстаграм @nailzkatkat

Стилето, форма, також відома як "каблук", гостро звужена та нагадує форму стилета.

Френч на стилетовій формі / Фото інстаграм @nailzkatkat

Ця смілива форма нігтів, особливо у поєднанні з френчем, має елегантний і стильний вигляд, але вимагає додаткового догляду.