Користувачі Reddit поділилися найдивнішими подарунками, які отримували від роботодавців. Здається, іноді краще просто подякувати людям, аніж робити такі досить кумедні сюрпризи.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

12 років роботи на компанію. Подарунок – купон на три безплатних страви

Фото reddit lavish_kp

Різдвяний пряник замість премії

Фото reddit piinkksnow

"Таке мені подарували на Різдво"

Фото imgur Devknee

Найкраще з цього всього – купон, який дозволяє один раз прийти на роботу в джинсах

Фото reddit apocalypse31

Два печива на одного співробітника

Фото reddit Queenofthecloudsss

"Керівник не давав мені бонусів багато років. Нарешті він подарував купон на 8 доларів у забігайлівку"

Фото imgur yossa66

Так, комусь подарували булочку

Фото reddit grobend

"Ми отримали пляшечку для води"

Фото reddit marques33

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

"Цього року фірма отримала 190 мільйонів прибутку. Ось наші подарунки"

Фото reddit bcfp2016