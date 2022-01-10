Пользователи Reddit поделились странными подарками, которые получали от работодателей. Кажется, иногда лучше просто поблагодарить людей, чем делать такие забавные сюрпризы.
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12 лет работы на компанию. Подарок – купон на три бесплатных блюда
Фото reddit lavish_kp
Рождественский пряник вместо премии
Фото reddit piinkksnow
"Такое мне подарили на Рождество"
Фото imgur Devknee
Лучшее из этого всего – купон, позволяющий один раз прийти на работу в джинсах
Фото reddit apocalypse31
Два печенья на одного сотрудника
Фото reddit Queenofthecloudsss
"Руководитель не давал мне бонусов много лет. Наконец-то он подарил купон на 8 долларов в забегаловку"
Фото imgur yossa66
Да, кому-то подарили булочку
Фото reddit grobend
"Мы получили бутылочку для воды"
Фото reddit marques33
"В этом году фирма получила 190 миллионов прибыли. Вот наши подарки"
Фото reddit bcfp2016