Неможливо відвести погляд: найкращі GlamBOT-відео голлівудських зірок

Поява голлівудських зірок на червоних доріжках "Оскара" чи "Ґреммі" – завжди захопливе явище. Шанувальники не лише з нетерпінням чекають, хто ж здобуде заповітну нагороду, але й оцінюють образи співаків та акторів.

Й хоча папараці продовжують ділитися неймовірними знімками у мережі, проте хітом останніх років стали відео, зняті за допомогою високошвидкісної камери GlamBOT. Вона створює для голлівудських зірок ефектні кадри, які можна переглядати годинами. Які з відео GlamBOT – найкращі, читайте на Life 24.

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Найкращі відео GlamBOT

GlamBOT – це не просто відео, а справжнє мистецтво. Й позувати перед високошвидкісною камерою – справа не з легких. Річ у тім, що відео створюється усього за долі секунди, й за цей час зірка повинна зробити ефектний рух, який продемонструє її неймовірне вбрання, макіяж та зачіску. При цьому потрібно зберігати погляд та контролювати вираз обличчя, адже будь-яка помилка буде повністю зафіксована на уповільненому кадрі.

. Створив технологію GlamBOT канадський режисер Коул Воллісер . Вперше він презентував її у 2016 році й відтоді почав робити ефектні відео з голлівудськими зірками на різних премій – "Оскар", "Ґреммі", "Золотий глобус", People's Choice Awards та багато інших.

Ефектний кадр не завжди вдається вдалим, а оскільки зірки мають усього одну спробу, то інколи відео й зовсім виявляються не дуже виграшними. Втім, вже дуже багато зірок довели, що неймовірний кадр можна отримати, навіть нічого не робивши. До прикладу, співачка Дуа Ліпа на премії "Ґреммі" вирішила не вигадувати жодних рухів, тому просто продемонструвала свій образ та зачарувала шанувальників поглядом.

Дуа Ліпа і чарівний GlamBOT: дивіться відео

Співачка Медісон Бір на цьогорічній премії "Ґреммі" також підкорила шанувальників неймовірними кадрами. Вона зробила легкий помах сукнею, чим підкорила глядачів. До слова, багато хто захопився таким позуванням і серед зірок, які пізніше намагалися повторити її рухи, щоправда, вже для GlamBOT на кінопремії "Оскар".

Медісон Бір зробила ефектний рух сукнею: дивіться відео

@colewalliser So excited to have an excited Madison Beer on the GlamBOT! She was a pro, though that didn’t really surprise me, but her wanting to see kinda did! Playback on a GlamBOT is SOOO SLOW, like almost painfully slow lol and really underwhelming because there’s no speed ramps or zooms in the raw footage but I was happy she was happy! Pretty solid first GlamBOT Madison! #madisonbeer #colewalliser #glambotbts #livefrome #grammys ♬ original sound - Cole Walliser

Частіше в кадр GlamBOT потрапляють жінки, чоловіки ж – набагато рідше. Цьогоріч режисеру Коулу Воллісеру пощастило попрацювати з актором Двейном Джонсоном (більш відомий під сценічним прізвиськом – Скеля).

Двейн Джонсон і неймовірний GlamBOT: дивіться відео

@colewalliser I was so pumped to shoot The Rock at The Oscars this year. a) because its the Rock and b) because i dont get to shoot as many guys as I'd like. I also am a fan of his tux, maybe ill go Salmon next year anyways this was a moment and here it is for you to experience too! #therock #colewalliser #glambotbts #livefrome #oscars #academyawards ♬ original sound - Cole Walliser

До слова, позувати перед об'єктивом GlamBOT може не лише одна людина, а й пара. Цьогоріч на кінопремії "Оскар" ефектні кадри отримали актор Меттью Мак-Конагей та його дружина, модель Каміла Алвес.

Меттью Мак-Конагей разом з дружиною Камілою Алвес: дивіться відео

Шанувальники так захоплюються кадрами, які зроблені за допомогою GlamBOT, що створюють свої особисті добірки з найкращими відео.

Добірка найкращих GlamBOT з кінопремії "Оскар" у 2024 році: дивіться відео

Також у мережі можна знайти чимало добірок, у яких збирають найкращі GlamBOT за кілька років. До слова, співачка Аріана Гранде часто потрапляє у такі рейтинги, адже мила зовнішність зірки підкорила мільйони сердець у світі.

Найкращі GlamBOT у різні роки: дивіться відео

Такі добірки створюються й компанією E! Entertainment, у якій працює культовий режисер Коул Воллісер. До прикладу, цьогоріч у медіа зауважили, що чимало зірок на червоній доріжці з'явилося саме у рожевих образах.

Добірка GlamBOT за версією E! Entertainment: дивіться відео

У підсумку варто наголосити, що великий внесок у неймовірні кадри, які не дають можливості відвести погляд, робить саме режисер і винахідник GlamBOT – Коул Воллісер. Він пояснює зіркам, як працюватиме технологія, у який момент треба почати рух, а інколи – навіть допомагає порадами, як обіграти образ.