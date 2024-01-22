Вкотре зруйнувала стереотип і 33-річна американка Глорі Кіньйонес із Нью-Йорка. Зі зростом 4 фути 1 дюйм, що дорівнює близько 125 сантиметрам, дівчина стала моделлю й іконою стилю.

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Як дівчина досягла успіху

Глорі розповіла, що у школі з неї всі сміялися через її низький зріст. Коли дівчині було 12 років, то вона перевелася до нової школи. Діти почали усіляко знущатися з Глорі, сміятися та дражнити її. Однак Глорі ще у юному віці змогла постояти за себе. Вона мала неймовірне відчуття стилю й створювала неймовірні образи. Завдяки цьому, вона змогла завоювати популярність у школі й з неї більше не насміхалися, а навпаки – почали запитувати поради щодо стилю.

Дівчина завжди мріяла про моделінг, але сумнівалася, що зможе досягти успіху через свій зріст. Глорі має вади розвитку кісток скелета, що називається ахондроплазією. Про діагноз батьки дізналися, ще коли мати Глорі була вагітною. Вона навіть задумувалася про аборт, але не наважилася.

Після школи дівчина вступила на навчання до університету. Глорі здобула ступінь із кримінального права, хоча мрію про подіум не полишала. Згодом дівчина вже майже залишила мрію досягти успіху в модельному бізнесі, поки у 2015 ситуація кардинально не змінилася. Тоді з Глорі зв'язалися з фонду Courageous Faces Foundation й запропонували взяти участь у Тижні моди в Нью-Йорку, аби вона продемонструвала різноманітність жіночої краси.

Глорі Кіньйонес стала професійною моделлю / Фото SWNS

Глорі не могла відмовитися від своєї мрії й погодилася на участь. До слова, вона увійшла в історію як перша латиноамериканка з карликовістю, яка взяла участь у Тижні моди в Нью-Йорку. Після цього Глорі повністю поринула у світ моделінгу. Дівчина неодноразово брала участь у різних показах на Тижнях моди, почала співпрацювати з різними дизайнерами.

Вийти на подіум для мене — це здійснення заповітної мрії. Мені завжди здавалося, що я народжена, аби бути моделлю. Обожнюю модельний бізнес і отримую від цього задоволення. У майбутньому хочу стати креативною директоркою модного лейбла та керувати власними шоу. Переконана, що ми можемо досягти всього, чого насправді хочемо,

– поділилася Глорі.