Однак від цього стану є ліки. Нідерландці кажуть, що бездіяльність може бути "найпродуктивнішою" і це "найкраще, що ми можемо зробити для свого життя в довгостроковій перспективі". Таке корисне байдикування вони називають ніксен. У чому суть цього поняття і чому воно корисне, розповідаємо далі.

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Що таке ніксен і з чого почався цей тренд

Цей термін запозичений з нідерландської мови, де "нікс" означає "нічого", розповіла Newsweek сертифікована гіпнотерапевтка Ліннетт Прайс. Вона чесно зізналася, що ніксен – одна з її улюблених навичок з подолання труднощів.

Це охоплює моменти безцільної бездіяльності або перерву від постійної метушні життя,

– зауважила Прайс, засновниця і генеральна директорка MoodWellth, компанії, що займається цифровим психічним здоров'ям.

Ніксен можна простежити до нідерландської культури, де підкреслюється важливість збалансованого способу життя, аби "омолодитися і переорієнтуватися", підтвердила важливість цієї концепції Жанна Ненгл, експертка з добробуту і життєва тренерка.

У світі, де зайнятість часто звеличують, ніксен пропонує освіжаючу контраргументацію,

– зауважила вона.

Що передбачає практика ніксену

Ніксен – це навмисні, неструктуровані перерви для розслаблення без конкретної мети, з ідеєю в тому, щоб "дозволити своєму розуму вільно блукати".

Практика ніксену дуже індивідуальна. Для декого це може означати дивитися у вікно, сидіти в парку або просто стояти на місці. Для інших це може охоплювати такі заняття, як мріяння, прогулянки на природі, спостереження за людьми або спостереження за сходом або заходом сонця. Головне – бути присутнім без конкретної мети або порядку денного.

Відмова від необхідності продуктивності або досягнень у такі моменти має основоположне значення для розуміння суті ніксену,

– уточнила Ліннетт Прайс.

Які переваги має практика ніксену

Ніксен є м'яким нагадуванням про те, що іноді байдикування — це найпродуктивніше, що ми можемо зробити. І взагалі, виявляється, що воно може бути одним із найкращих вчинків, які ми можемо зробити для свого розуму і тіла, як уже наголошували експерти, у довгостроковій перспективі. Крім того, ця практика:

Зменшує стрес і занепокоєння

Коли ми навмисно відмовляємося від прагнення постійно "робити" і "досягати", ми дозволяємо собі по-справжньому розслабитися і відновити сили.

Це запускає реакцію розслаблення організму, що призводить до зниження рівня кортизолу (гормону стресу), допомагає відновити нашу енергію і стійкість, а також сприяє відчуттю спокою й умиротворення,

— пояснила Марісса Алерт, клінічний психолог із Бостона.

Крім того, ніксен – це чудовий приклад поведінкового впливу, який є одним із найефективніших способів усунення та зменшення тривоги, що може призвести до перевтоми та вигорання.

Оптимізує здоров'я мозку

За словами Прайс, участь у ніксені може також поліпшити "навички розв'язання проблем і загальну когнітивну гнучкість".

Практика ніксену може допомогти підтримувати оптимальне здоров'я мозку, сприяючи пластичності нейронів і запобігаючи розумовій втомі,

– пояснила вона.

За даними Національної медичної бібліотеки США, нейронна або мозкова пластичність – це "здатність нервової системи змінювати свою активність у відповідь на внутрішні або зовнішні подразники".

Підвищує креативність та інноваційний потенціал

Алерт зазначила, що коли ми звільняємося від тиску продуктивності, байдикування дозволяє розуму вільно блукати.

Цей стан несфокусованого усвідомлення сприяє творчості, оскільки він дає змогу підсвідомості опрацьовувати інформацію та генерувати нові ідеї, не почуваючись обмеженим тим, що видається логічним або практичним,

– наголосила вона.

Цей вільний потік думок може призвести до несподіваних осяянь і рішень, стимулюючи наші інноваційні здібності та потенціал.