Помітив незвичайний виріб Пол Фокс серед інших предметів, які виставили у фермерському будинку в Оксфордширі. Він звернув увагу на горщик через його незвичний синій колір.

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Горщику щонайменше 300 років

Старий горщик стояв поміж інших виробів з кераміки. Як розповів Пол Фокс, оцінювач Hanson Holloway's Auctioneers у Бенбері, його захопив вражаючий відтінок синього.

Це був цікавий вибір, тому я попросив забрати його, щоб провести додаткові дослідження,

– розповів Пол.

Хто власник цього горщика – невідомо. Пол припускає, що горщик могли викинути, бо вважали що кераміка нічого не вартує.

Однак експерти заявили, що горщик виготовили під час правління китайського імператора Кансі, який правив з 1661 по 1722 рік. Про це, зокрема, свідчить дизайн. Так, горщик розписаний квітучими рослинами із завитим листям.

Горщик епохи правління імператора Кансі / Фото Hanson Hollowayas / SWNS

Виріб XVII століття може коштувати щонайменше 1200 доларів. Антикваріат планують виставити на аукціоні Hanson Holloway's 3 лютого.

Оцінювач Пол Фокс наголосив, що колекціонери з Далекого Сходу прагнуть повернути такі предмети на батьківщину, тому очікується, що антикварний горщик можуть придбати набагато дорожче.

Пояснюючи те, як горщик з Китаю міг опинитися у Великій Британії, експерт додав, що англійський король Вільгельм III розмістив велику колекцію виробів епохи правління китайського імператора Кансі в палаці Хемптон-Корт.

У китайській культурі синій колір має глибоке значення. Він пов'язаний зі зростанням і прогресом і символізує елемент дерева. Синій колір був надзвичайно привабливим для китайського двору та самого імператора,

– додав наостанок експерт.