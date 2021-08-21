Гості в шоці: наречені обматюкали гостей у весільних запрошеннях

Родичі були неприємно вражені через жартівливі весільні запрошення, які придумали молодята. Вони буквально обматюкали усіх майбутніх гостей.

Пара зі США розіслала родичам та друзям дуже неоднозначні весільні запрошення. Вони були настільки обурливими, що деякі гості просто відмовляються приходити на свято. Фотографію листівка опублікувала родичка нареченої.

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Моя двоюрідна сестра прислала це разом із запрошенням на весілля… Я не збираюся туди йти, – написала дівчина.

Запрошення від наречених / Фото Reddit ScaredNapkin

Перчинки у цих запрошеннях справді дуже багато. Ось "легкий" (без лайливих слів) переклад того, що написали наречені:

Діти: залиш своє маленьке гіменце вдома. Ми хочемо напитися (інакше тебе виженуть).

Ми хочемо напитися (інакше тебе виженуть). Рекомендації щодо дієти: їж, що тобі дають.

Готель: загугли це, лінюх.

Таксі: подивився на пункт вище.

Паркінг: йди за тим напрямком, який ми тобі дали, довбню.

Одяг: одягай, що хочеш – хоч голий , нас це не хвилює.

, нас це не хвилює. Запитання: перевір вебсайт.

Весільні подарунки: якщо ви хочете зробити нам весільний подарунок, то було б чудово, якби ви зробили грошовий внесок на наш медовий місяць.

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в

Коментатори однозначно підтримали гостей цього весілля. Вони вважають, що такі запрошення виглядають аж надто недоречно: