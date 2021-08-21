Пара из США разослала родственникам и друзьям очень неоднозначные свадебные приглашения. Они были настолько возмутительными, что некоторые гости отказываются приходить на праздник. Фотографию открытки опубликовала родственница невесты.

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Моя двоюродная сестра прислала это вместе с приглашением на свадьбу... Я не собираюсь туда идти, – написала девушка.

Агрессивное приглашение от молодоженов / Фото Reddit ScaredNapkin

Приглашение от молодоженов / Фото Reddit ScaredNapkin

Перчинки в этих приглашениях действительно очень много. Вот "легкий" (без бранных слов) перевод того, что они написали:

  • Дети: оставь свое маленькое де***о дома. Мы хотим напиться (иначе тебя выгонят).
  • Рекомендации относительно диеты: ешь, что тебе дают.
  • Отель: загугли это, лентяй.
  • Такси: посмотри на пункт выше.
  • Паркинг: следуй за тем направлением, которое мы тебе дали, дурак.
  • Одежда: надевай, что хочешь – хоть иди голым, нас это не волнует.
  • Вопрос: проверь вебсайт.
  • Подарки: если вы хотите сделать нам свадебный подарок, то было бы здорово, если бы вы сделали денежный взнос на наш медовый месяц.​

Комментаторы однозначно поддержали гостей этой свадьбы. Они считают, что такие приглашения выглядят слишком неуместно:

  • Слишком много стараются, чтобы выглядеть крутыми.
  • Не понимаю, почему люди считают, что брань – это смешно. Я не имею ничего против этого. Но это просто не очень разумно и несмешно.
  • Агрессивное приглашение.
  • Это же приглашение также отправили старшим членам семьи? Я представляю лицо моей бабушки, когда она это увидела бы.