Пара из США разослала родственникам и друзьям очень неоднозначные свадебные приглашения. Они были настолько возмутительными, что некоторые гости отказываются приходить на праздник. Фотографию открытки опубликовала родственница невесты.
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Моя двоюродная сестра прислала это вместе с приглашением на свадьбу... Я не собираюсь туда идти, – написала девушка.
Приглашение от молодоженов / Фото Reddit ScaredNapkin
Перчинки в этих приглашениях действительно очень много. Вот "легкий" (без бранных слов) перевод того, что они написали:
- Дети: оставь свое маленькое де***о дома. Мы хотим напиться (иначе тебя выгонят).
- Рекомендации относительно диеты: ешь, что тебе дают.
- Отель: загугли это, лентяй.
- Такси: посмотри на пункт выше.
- Паркинг: следуй за тем направлением, которое мы тебе дали, дурак.
- Одежда: надевай, что хочешь – хоть иди голым, нас это не волнует.
- Вопрос: проверь вебсайт.
- Подарки: если вы хотите сделать нам свадебный подарок, то было бы здорово, если бы вы сделали денежный взнос на наш медовый месяц.
Комментаторы однозначно поддержали гостей этой свадьбы. Они считают, что такие приглашения выглядят слишком неуместно:
- Слишком много стараются, чтобы выглядеть крутыми.
- Не понимаю, почему люди считают, что брань – это смешно. Я не имею ничего против этого. Но это просто не очень разумно и несмешно.
- Агрессивное приглашение.
- Это же приглашение также отправили старшим членам семьи? Я представляю лицо моей бабушки, когда она это увидела бы.