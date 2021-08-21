Пара из США разослала родственникам и друзьям очень неоднозначные свадебные приглашения. Они были настолько возмутительными, что некоторые гости отказываются приходить на праздник. Фотографию открытки опубликовала родственница невесты.

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Моя двоюродная сестра прислала это вместе с приглашением на свадьбу... Я не собираюсь туда идти, – написала девушка.

Приглашение от молодоженов / Фото Reddit ScaredNapkin

Перчинки в этих приглашениях действительно очень много. Вот "легкий" (без бранных слов) перевод того, что они написали:

Дети: оставь свое маленькое де***о дома. Мы хотим напиться (иначе тебя выгонят).

дома. Мы хотим напиться (иначе тебя выгонят). Рекомендации относительно диеты: ешь, что тебе дают.

Отель: загугли это, лентяй.

Такси: посмотри на пункт выше.

Паркинг: следуй за тем направлением, которое мы тебе дали, дурак.

Одежда: надевай, что хочешь – хоть иди голым , нас это не волнует.

, нас это не волнует. Вопрос: проверь вебсайт.

Подарки: если вы хотите сделать нам свадебный подарок, то было бы здорово, если бы вы сделали денежный взнос на наш медовый месяц.​

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.

Комментаторы однозначно поддержали гостей этой свадьбы. Они считают, что такие приглашения выглядят слишком неуместно: