Готуємо легендарну сирну паску за 45 хвилин

Приготувати смачну паску менше ніж за годину? Можливо ми вас здивуємо, але такий рецепт існує. Більш того, він є аутентичним та має давнє походження.

Телеведуча та акторка Даша Малахова віднайшла цікаву варіацію сирної паски в книжці легендарної української кулінарки XX сторіччя Дарії Цвек.

Цікаво Кагор: традиционное вино для пасхального стола

На приготування сирної паски за рекомендацією телеведучої ви витратите не більше однієї години. До того, ж цей рецепт не тільки швидкий у приготуванні, а й складається з простих та доступних інгредієнтів. А отже, є корисним для здоров’я та вашої фігури.

Напередодні Великодня Даша Малахова приготувала цю унікальну сирну паску разом з СЕО виноробної компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе. А смак рум’яної та ароматної святкової випічки чудово доповнив новий святковий Кагор Reserve від SHABO.

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Гіоргі Іукурідзе та Даша Малахова / Скриншот SHABO

Ділимось з вами рецептом, який 100% увійде до переліку ваших улюблених.

Отже, для цього вам знадобиться:

сир – 275 гр

вершкове масло – 50 гр

курячі яйця – 2 шт.

печена картопля 2 1 шт.

цукор – 2 ст. л.

розпушувач – 5 гр

лимон – 1 шт

сіль

мигдальні пластівці

родзинки

Повний рецепт приготування сирної паски дивіться у відео від Даші Малахової та SHABO.