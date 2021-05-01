Готуємо легендарну сирну паску за 45 хвилин

Приготувати смачну паску менше ніж за годину? Можливо ми вас здивуємо, але такий рецепт існує. Більш того, він є аутентичним та має давнє походження.
Телеведуча та акторка Даша Малахова віднайшла цікаву варіацію сирної паски в книжці легендарної української кулінарки XX сторіччя Дарії Цвек.
Цікаво Кагор: традиционное вино для пасхального стола
На приготування сирної паски за рекомендацією телеведучої ви витратите не більше однієї години. До того, ж цей рецепт не тільки швидкий у приготуванні, а й складається з простих та доступних інгредієнтів. А отже, є корисним для здоров’я та вашої фігури.
Напередодні Великодня Даша Малахова приготувала цю унікальну сирну паску разом з СЕО виноробної компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе. А смак рум’яної та ароматної святкової випічки чудово доповнив новий святковий Кагор Reserve від SHABO.Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO
Гіоргі Іукурідзе та Даша Малахова / Скриншот SHABO
Ділимось з вами рецептом, який 100% увійде до переліку ваших улюблених.
Отже, для цього вам знадобиться:
- сир – 275 гр
- вершкове масло – 50 гр
- курячі яйця – 2 шт.
- печена картопля 2 1 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- розпушувач – 5 гр
- лимон – 1 шт
- сіль
- мигдальні пластівці
- родзинки
Повний рецепт приготування сирної паски дивіться у відео від Даші Малахової та SHABO.