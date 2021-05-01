Телеведущая и актриса Даша Малахова нашла интересную вариацию сырной пасхи в книге легендарной украинской кулинарки XX века Дарьи Цвек.
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На приготовление сырной пасхи по рекомендации телеведущей вы потратите не более одного часа. К тому же, этот рецепт не только быстрый в приготовлении, но и состоит из простых и доступных ингредиентов. Следовательно, является полезным для здоровья и вашей фигуры.
Накануне Пасхи Даша Малахова приготовила эту уникальную сырную пасху вместе с СЕО винодельческой компании SHABO Гиорги Иукуридзе. А вкус румяной и ароматной праздничной выпечки прекрасно дополнил новый праздничный Кагор Reserve от SHABO.
Гиорги Иукуридзе и Даша Малахова / Скриншот SHABO
Делимся с вами рецептом, который 100% войдет в перечень ваших любимых.
Итак, для этого вам понадобится:
- сыр – 275 гр
- сливочное масло – 50 гр
- куриные яйца – 2 шт.
- печеный картофель – 1 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- разрыхлитель – 5 декабря
- лимон – 1 шт
- соль
- миндальные хлопья
- изюм
Полный рецепт приготовления творожной пасхи смотрите в видео от Даши Малаховой и SHABO.