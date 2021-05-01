Телеведущая и актриса Даша Малахова нашла интересную вариацию сырной пасхи в книге легендарной украинской кулинарки XX века Дарьи Цвек.

Интересно Кагор: традиционное вино для пасхального стола

На приготовление сырной пасхи по рекомендации телеведущей вы потратите не более одного часа. К тому же, этот рецепт не только быстрый в приготовлении, но и состоит из простых и доступных ингредиентов. Следовательно, является полезным для здоровья и вашей фигуры.

Накануне Пасхи Даша Малахова приготовила эту уникальную сырную пасху вместе с СЕО винодельческой компании SHABO Гиорги Иукуридзе. А вкус румяной и ароматной праздничной выпечки прекрасно дополнил новый праздничный Кагор Reserve от SHABO.

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

Гиорги Иукуридзе и Даша Малахова / Скриншот SHABO

Делимся с вами рецептом, который 100% войдет в перечень ваших любимых.

Итак, для этого вам понадобится:

сыр – 275 гр

сливочное масло – 50 гр

куриные яйца – 2 шт.

печеный картофель – 1 шт.

сахар – 2 ст. л.

разрыхлитель – 5 декабря

лимон – 1 шт

соль

миндальные хлопья

изюм

Полный рецепт приготовления творожной пасхи смотрите в видео от Даши Малаховой и SHABO.