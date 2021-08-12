На ролику батько на ім’я Ендрю дуркує разом із нянькою Ліззі: він кілька разів припіднімає її за талію і ненароком торкається грудей. Дивовижно, але його дружина Рейчел цілком спокійно на це відреагувала. Вона виставила відео у своєму тіктоці, яке вже набрало понад 8 мільйонів переглядів.

Цікаво Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук

Користувачі тіктоку не зрозуміли, чому Рейчел взагалі так спокійно на це реагувала. Ось кілька типових коментарів під відео:

Той факт, що їм обом було дуже комфортно це робити, викликає занепокоєння.

Моя дружина розійшлася би зі мною, якби я таке зробив.

Мені здається, що вони перейшли певні межі.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Утім, Рейчел цілком спокійно відповіла на таку критику. Вона стверджує, що нянька є справжнім ангелятком, з якою їм дуже комфортно. Ліззі вирізняється серед інших людей.

Вона ангел. Вона знахідка для нашої сім’ї, а люди нападають на неї, ніби вона якесь лайно. Ми вперше зустріли Ліззі у дитячому садку, куди ходить наш син. Вона відрізнялися від людей, які там працювали. Я теж була не такою мамою, як інші. Ми були як друзі. Згодом ми найняли її, щоб вона допомагала нам в часи, коли я пішла на роботу, а мій чоловік працював з дому під час пандемії… Вона як наша молодша сестра, – розповіла жінка.

Нянька Ліззі та дружина Рейчел / Фото інстаграм

Ліззі теж здивувалася від такого негативу. Вона переконує, що між нею та Ендрю взагалі нічого немає.