На ролике отец по имени Эндрю дурачиться вместе с няней Лиззи: он несколько раз приподнимает ее за талию и невзначай касается груди. Удивительно, но его жена Рейчел вполне спокойно на это отреагировала. Она выставила видео в своем тиктоке, которое набрало уже более 8 миллионов просмотров.

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Пользователи тиктока не поняли, почему Рэйчел вообще так спокойно на это реагировала. Вот несколько типичных комментариев под видео:

Тот факт, что им обоим было очень комфортно это делать, вызывает беспокойство.

Моя жена разошлась бы со мной, если бы я такое сделал.

Мне кажется, что они перешли определенные границы.​

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Впрочем, Рэйчел вполне спокойно ответила на такую ​​критику. Она утверждает, что няня является настоящим ангелочком, с которой им очень комфортно. Лиззи выделяется среди других людей.

Она ангел. Она находка для нашей семьи, а люди нападают на нее, как будто она какое-то дерьмо. Мы впервые встретили Лиззи в детском саду, куда ходит наш сын. Впоследствии мы наняли ее, чтобы она помогала нам во времена, когда я пошла на работу, а мой муж работал из дома во время пандемии ... Она как наша младшая сестра, – рассказала женщина.

Няня Лиззи и жена Рэйчел / Фото инстаграм

Лиззи тоже удивилась от такого негатива. Она утверждает, что между ней и Эндрю вообще ничего нет.