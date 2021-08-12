Грайливий танець чоловіка та няні обурив людей: дружина весь час була поруч

Батько вирішив повторити грайливий танець із фільму "Брудні танці" із молодою нянькою своїх дітей. Люди не зрозуміли, як дружина дозволила їм так забавлятися.

На ролику батько на ім’я Ендрю дуркує разом із нянькою Ліззі: він кілька разів припіднімає її за талію і ненароком торкається грудей. Дивовижно, але його дружина Рейчел цілком спокійно на це відреагувала. Вона виставила відео у своєму тіктоці, яке вже набрало понад 8 мільйонів переглядів.

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Користувачі тіктоку не зрозуміли, чому Рейчел взагалі так спокійно на це реагувала. Ось кілька типових коментарів під відео:

Той факт, що їм обом було дуже комфортно це робити, викликає занепокоєння.

Моя дружина розійшлася би зі мною, якби я таке зробив.

Мені здається, що вони перейшли певні межі.

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Утім, Рейчел цілком спокійно відповіла на таку критику. Вона стверджує, що нянька є справжнім ангелятком, з якою їм дуже комфортно. Ліззі вирізняється серед інших людей.

Вона ангел. Вона знахідка для нашої сім’ї, а люди нападають на неї, ніби вона якесь лайно. Ми вперше зустріли Ліззі у дитячому садку, куди ходить наш син. Вона відрізнялися від людей, які там працювали. Я теж була не такою мамою, як інші. Ми були як друзі. Згодом ми найняли її, щоб вона допомагала нам в часи, коли я пішла на роботу, а мій чоловік працював з дому під час пандемії… Вона як наша молодша сестра, – розповіла жінка.

Нянька Ліззі та дружина Рейчел / Фото інстаграм

Ліззі теж здивувалася від такого негативу. Вона переконує, що між нею та Ендрю взагалі нічого немає.