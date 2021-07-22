Хлопчик зістриг своє довжелезне волосся, щоб віддати його на благодійність: фото

10-річний Томас Воллер відрізав волосся довжиною у 35 сантиметрів, яке він терпляче відрощував кілька років. Усе заради того, щоб допомогти хворим дітям. За цей час вдалось зібрати понад 5,5 тисяч доларів.

Ще у 2019 році, коли хлопчику було всього 8, він дізнався про те, що онкохворі діти під час лікування втрачають волосся. Йому здалось це несправедливим, тож Томас вирішив відростити власне волосся і віддати його у благодійну організацію, щоб з нього зробили перуки.

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Таке рішення хлопчик повністю прийняв сам. Спочатку він порадився зі шкільним вчителем, а вже потім, переконавшись у правильності своїх дій, розповів про свій план батькам:

Ми не можемо не пишатися Томасом. Він сказав, що одного разу він думав про дітей, які вони втратили волосся, і про те, як це було несправедливо і що вони, мабуть, сумують. Так він і вирішив відростити волосся,

– згадує мати хлопчика, Стейсі

10-річний Томас відростив волосся довжиною 35 сантиментів / Фото Metro

Протягом цих кількох років Томасу не раз доводилось пояснювати перехожим, що він не дівчинка. Проте батьки хлопчика з гордістю розповідають, що це ніколи його не зачіпало і не змушувало відмовитись від своєї мети:

Я просто хотів зробити щасливою хоч одну маленьку дитину, яка втратила своє волосся,

– каже хлопчик

Окрім того, рішення Томаса підтримували й члени футбольної команди, у якій він грає. Вони по-доброму з нього кепкували та навіть прозвали його Гаретом Бейлом – відомим валлійським футболістом, який також носить довге волосся.

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За ці два роки він не лише відростив довжелезне густе волосся, а й зібрав 5515 доларів. Тож цього року він нарешті вирішив обрізати шевелюру довжиною у 35 сантиметрів.

Хлопчик відрізав волосся, щоб з нього зробити перуки для онкохворих дітей / Фото Metro

Він передав волосся разом з коштами до благодійної організації Princess Trust. Кожна така перука коштує 750 доларів, тож вдасться виготовити аж 7 перук і ощасливити стільки ж малюків.

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Так хлопчик виглядає без свого довгого волосся / Фото Metro

Мати Томаса зізнається, що хлопчик виглядає дуже задоволеним своїм вчинком:

Він сказав, що почувається трохи дивно, адже його волосся більше немає. Проте він дуже пишається тим, що ростив його так довго і зможе допомогти стільки дітям,

– розповідає Стейсі