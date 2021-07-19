Хлопчик у лікарні знайшов друзів за допомогою стікерів на вікні: це допомогло побороти хворобу

5-річному Мейєру Міксдорфу з Арканзасу знадобилось лише кілька упаковок різнокольорових стікерів, трохи фантазії та допомога мами, щоб несподіванознайти собі нових приятелів. Це було для нього надзвичайно важливо, адже хлопчик саме проходив лікування від раку мозку.

Поки хлопчик відновлювався після трансплантації стовбурових клітин у лікарні Children's Mercy Kansas City, мати хлопчика, Ліз Міксдорф, вирішила якось підбадьорити свого сина. Вона знайшла кілька стікерів і наліпила їх на вікно у вигляді смайлика: "Хотілося просто розважити Мейєра і підняти йому настрій", – каже мати.

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Малюку сюрприз сподобався, а наступного ранку їх чекала цікава знахідка. Вони зі здивуванням побачили, що на вікні навпроти хтось зробив схожий смайлик зі стікерів у відповідь. "Ми назвали їх нашими таємничими друзями, це було дуже весело", – згадує Ліз.

Мати зробила смайлик на вікні, щоб розвеселити онкохворого сина / Фото GMA

Тоді вони ще не знали, що напроти їх вікон розташований Медичний центр Трумена. Виявляється, авторкою цього повідомлення була одна зі співробітниць цієї установи, Джонна Шиндльбек:

Одного дня я просто подивилася у вікно і побачила там маленький смайлик. Мені здалось, що це мило, тож я схопила кілька стікерів і собі зробила з них смайлик на вікні,

– розповідає жінка

З цього почалось їх спілкування. З часом дизайн повідомлень ставав все складнішим: з різнокольорових стікерів хлопчик і його таємнича подруга робили не тільки смайлики. На вікнах лікарень стали з'являтись Маріо, міньйони, ніндзяго, Angry birds тощо, а у створенні картинок Джоанні стали допомагати й інші працівники Медичного центру Трумена

Хлопчик спілкувався з незнайомкою навпроти за допомогою картинок зі стікерів / Фото GMA

Спочатку ніхто з двох сторін не знав, хто стоїть за веселими повідомленнями на вікнах. Аж поки одного разу Ліз не зробила послання, де написала: "Дякую, мама".

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Так Джоанна зрозуміла, що весь цей час картинки зі стікерів робила хвора дитина та мати. Вона сама колись втратила двох братів від раку, тож вся ця ситуація нагадала їй про ті часи, коли ніхто не міг бути з її братами, поки вони лежали в лікарні:

Такі маленькі деталі роблять хлопчика щасливим, він з нетерпінням чекає цих послань, а його мати та родина знають, що іншим людям не байдуже. Мені було приємно це бачити. Я просто була у потрібному місці в потрібний час,

– зізналась Джоанна.

Хлопчик спілкувався з незнайомкою навпроти за допомогою картинок зі стікерів / Фото GMA

Пізніше Мейєр достатньо зміцнів для того, щоб виходити на вулицю, тож вони з мамою пішли знайомитись з їх новим таємничим другом. Коли вони піднялись на потрібний поверх у сусідній будівлі, то весь медичний персонал відразу впізнав Мейєра. Деякі з них навіть плакали, зворушені зустріччю.

Було дуже приємно зустріти його та обійняти Ліз. Я ніколи цього не забуду,

– зізнається Джоанна

Мейєр, його мати та Джоанна нарешті зустрілись / Фото GMA

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Ліз Міксдорф також розповіла хороші новини: на МРТ більше не видно ніяких ознак хвороби. А це означає, що лікування пройшло успішно і хлопчик дуже скоро зможе виписатись з лікарні та повернутись до звичного життя вдома.