Пока мальчик восстанавливался после трансплантации стволовых клеток в больнице Children's Mercy Kansas City, мать мальчика, Лиз Миксдорф, решила как-то подбодрить своего сына. Она нашла несколько стикеров и налепила их на окно в виде смайлика: "Хотелось просто развлечь Мейера и поднять ему настроение" , – говорит мала.

Читайте также Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

Малышу сюрприз понравился, а на следующее утро их ждала интересная находка. Они с удивлением увидели, что на окне напротив кто-то сделал похожий смайлик со стикеров в ответ. "Мы назвали их нашими тайными друзьями, это было очень весело" , – вспоминает Лиз.

Мама сделала смайлик на окне, чтобы развеселить онкобольного сына / Фото GMA

Тогда они еще не знали, что напротив их окон расположен Медицинский центр Трумэна . Оказывается, автором этого сообщения была одна из сотрудниц этого учреждения, Джонна Шиндльбек:

Однажды я просто посмотрела в окно и увидела там маленький смайлик. Мне показалось, что это мило, я схватила несколько стикеров и тоже сделала из них смайлик на окне,

– рассказывает женщина

С этого началось их общение. Со временем дизайн сообщений становился все сложнее: из разноцветных стикеров мальчик и его таинственная подруга делали не только смайлики. На окнах больницы стали появляться Марио, миньоны, ниндзяго, Angry birds и т.п., а в создании картинок Джоанне стали помогать и другие работники Медицинского центра Трумэна

Мальчик общался с незнакомкой напротив с помощью картинок из стикеров / Фото GMA

Сначала никто из двух сторон не знал , кто стоит за веселыми сообщениями на окнах. Пока однажды Лиз не сделала послание, где написала: "Спасибо, мама".

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Так Джоанна поняла, что все это время картинки из стикеров делал больной ребенок и мама. Она сама когда-то потеряла двух братьев от рака, поэтому вся эта ситуация напомнила ей о тех временах, когда никто не мог быть с ее братьями, пока они лежали в больнице:

Такие маленькие детали делают мальчика счастливым, он с нетерпением ждет этих посланий, а его мама и семья знают, что другим людям не безразлично. Мне было приятно это видеть. Я просто была в нужном месте в нужное время,

– призналась Джоанна.

Мальчик общался с незнакомкой напротив с помощью картинок из стикеров / Фото GMA

Позже Мейер достаточно окреп для того, чтобы выходить на улицу, поэтому они с мамой пошли знакомиться с их новым таинственным другом. Когда они поднялись на нужный этаж в соседнем здании, то весь медицинский персонал сразу узнал Мейера. Некоторые из них даже плакали, тронутые встречей.

Было очень приятно встретить его и обнять Лиз. Я никогда этого не забуду,

– признается Джоанна

Мейер, его мать и Джоанна наконец встретились / Фото GMA

Интересно 10 забавных детских шалостей, которые всерьез напугали родителей фото