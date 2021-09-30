У хлопчика важка форма аутизму, через що йому складно спілкуватися з людьми. Але він щиро бажає подружитися з кимось. Друга його мрія – навчитися керувати автомобілем.

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Даніель – мій син. У нього глибокий аутизм. Взагалі немає друзів. Сьогодні в нього день народження. Він написав, що бажає навчитися водити автомобіль і подружитися. Будь ласка, привітайте з днем народження. Будь ласка, покажіть йому свою турботу. Поділіться, будь ласка, – написав батько.

Даніель дуже хоче знайти друзів / Фото твітер kevharrison_

Як приємно, що користувачі одразу відреагували на таке прохання батька. Всього за один день допис набрав понад 111 тисяч вподобань, а поширили його аж 18 тисяч разів. Люди з усього світу вітали Даніеля з днем народження.

Моє цуценятко і я хотіли б побажати тобі гарного дня народження, Даніель. Гарного тобі дня, друже!

Скриншот твітер Rhys

Привіт, Даніелю! Вітаємо з днем народження з Німеччини, недалеко від Франкфурта з великим аеропортом. Ось і маленький приятель, який святкує разом з тобою!

Скриншот твітер MircoForst

Любий Даніель. Це Фіннеган, лисиця, яка живе в моєму садку. Вона кожного дня чекає, коли я принесу обіду. Фін любить смажену курочку, але не відмовиться й від хот-дога (хоча деколи залишає сосиски сорокам). Він такий же милий, як і ти, і вітає тебе з днем народження.

Скриншот твітер Bari_EU

Привіт, Даніелю, з днем народження чи bon anniversaire, як кажуть в Франції. Це фото Великого Джона – трицератопса, з яким я нещодавно познайомилася. Всі хлопчики хочуть подивитися на динозавра у свій день народження, правильно?

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Скриншот твітер kimwillsher1

Привіт, Даніелю, я живу в глибинці Австралії. Я і мій песик Маллі хотіли б привітати тебе з днем народження. В тебе тепер є два нових друга – звертайся в будь-який час.

Скриншот твітер SITC_CEO_Shanna

Ви теж можете привітати Даніеля з днем народження під цим дописом!