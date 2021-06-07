Хлопчик викрав косметичку в сестри: він дуже хотів накладні вії – фото

Маленький хлопчик швиденько скористався косметичкою своєї сестри. Коли його сім’я побачила, що він зробив із накладними віями, то ледь не луснула зі сміху.

Усі дорослі знають, що косметику треба дуже ретельно ховати від маленьких дітей. Тільки дай їм змогу – вони вже почнуть бавитися із помадою чи навіть накладними віями!

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Так і сталося у сім’ї Кеті Вайтман. Жінка опублікувала у спільноті Family Lowdown Tips & Ideas фотографію свого цілеспрямованого сина, який дуже хотів використати накладні вії.

У когось ще є дочки-підлітки, які постійно не прибирають за собою? – написала жінка

Як виявилося, дочка Кеті забула заховати свою косметичку, чим скористався її молодший братик. Хлопчик одразу взявся за накладні вії і повністю змінив свій імідж. Але він використав їх не за призначенням.

Експеримент хлопчика / Фото Family Lowdown Tips & Ideas

Братик майже повністю заклеїв свої брови, які стали надзвичайно масивними. Мама розповіла, що син неймовірно пишався собою. І не дивно! Оригінальну витівку хлопця оцінили підписники спільноти:

Люди платять гроші, щоб зробити такі брови, як у цього хлопчика.

Дівчата реально роблять собі такі ж самі брови!

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Цікаво, що це не перший експеримент хлопчика із косметикою. Раніше він просто малював свої брови. І будьмо чесними, виглядає це красиво!

Раніше хлопчик просто малював брови / Фото Family Lowdown Tips & Ideas