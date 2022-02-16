Хлопчина платив гроші незнайомці, щоб мама не переживала, чи є в нього дівчина

Американець платив незнайомці з тіндера, щоб вона приходила разом з ним на сімейні посиденьки. Так він хотів заспокоїти маму, яка сильно переживала, чому в нього немає дівчини.

Кумедну історію з власного життя розповіла у своєму тіктоці користувачка під ніком no_thanks3. Дівчина вважає, що це був дуже цікавий та нестандартний досвід.

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Перше побачення було несподіванкою

Пара списалася у додатку для знайомств, після чого вони пішли погуляти. Хлопчина вирішив самостійно організувати перше побачення, тому блогерка просто розслабилася й була налаштована на приємні сюрпризи. Починалося все досить гарно: вони пішли в розкішний ресторан.

Ми опиняємося в надзвичайно красивому ресторані, розташованому на скелі. Заходимо в приватну кімнату, звідки просто неймовірний краєвид. І там за столом сидять аж десять людей… Всі повертаються і кажуть: "Боже мій, Раян, ти привів її! – згадує no_thanks3.

Блогерка no_thanks3 / Скриншот тікток

Як виявилося, хлопчина привів блогерку на день народження своєї мами. Так він хотів переконати усіх, що має стосунки. Але були нюанси: це – всього лиш перше побачення, та й дівчина взагалі ні про що не знала.

Утім, блогерка не розгубилася й намагалася підтримувати розмову з усіма родичами. Все вийшло настільки добре, що хлопець запропонував "співпрацювати" й надалі: він платить гроші, а вона просто приходить на сімейні вечері чи інші посиденьки.

Тому я пішла ще на три побачення, отримала трішки додаткових грошей, – сказала блогерка.

Попри все, стосунки у пари не склалися. Дівчині було з ним трішки нудно. Відео блогерки набрало понад 3 мільйони переглядів та сотні коментарів: