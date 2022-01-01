Сестричка Дара подарувала братові Сету спеціальні плавки, які починають розчинятися після контакту з водою. Зрозуміло, що вона йому про це не сказала.
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Дівчина опублікувала відео кумедного розіграшу на своїй сторінці у тіктоці dararobertss. Станом на зараз ролик переглянули понад 29 мільйонів людей!
Сестра Дара, яка організувала весь розіграш / Скриншот тікток dararobertss
Дара та Сет поїхали разом із близькими покупатися в океані. На початку відео можна побачити, як хлопчина разом з друзями стрімко забігає у воду. Спершу здається, що з його плавками все нормально. Та він не встиг навіть трішки поплавати, як відчув – щось пішло не за планом.
Плавки порвалися у воді буквального за кілька секунд. Хлопець зрозумів, що його прикро розіграли.
Мої плавальні шорти порвалися. Серйозно, це не смішно. Народ, я голий і стоятиму тут доти, доки люди не підуть з пляжу, – сказав Сет.
Йому не дуже сподобався розіграш, але що вже тут поробиш. Хлопець попросив друзів вирішити цю проблему
Повне відео можете переглянути нижче
Користувачі тіктоку по-різному відреагували на веселу витівку від Дари. На думку багатьох людей, це було образливо:
- Це не смішно, а дуже жорстоко.
- Де можна купити такі шорти?
- Друзі, там ж маленькі діти, які можуть плавати під водою.
- Якби ви це організували в приватному басейні на подвір’ї, тоді все нормально. А те, щона відео, – це дуже принизливо.