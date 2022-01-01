Сестричка Дара подарила брату Сету специальные плавки, которые начинают растворяться после контакта с водой. Разумеется, она ему об этом не сказала.
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Девушка опубликовала видео забавного розыгрыша на своей странице в тиктоке dararobertss. На сегодняшний день ролик просмотрели более 29 миллионов человек!
Сестра Дара, организовавшая весь розыгрыш / Скриншот тикток dararobertss
Дара и Сет уехали вместе с близкими покупаться в океане. В начале видео можно увидеть, как парнишка вместе с друзьями стремительно забегает в воду. Сначала кажется, что с его плавками все нормально. Но он не успел даже немного поплавать, как почувствовал – что-то пошло не по плану.
Плавки порвались в воде буквального через несколько секунд. Парень понял, что его досадно разыграли.
Мои шорты порвались. Серьезно это не смешно. Народ, я голый и буду стоять здесь, пока люди не уйдут с пляжа, – сказал Сет.
Ему не очень понравился розыгрыш, но что уж тут поделаешь. Парень попросил друзей решить эту проблему.
Полное видео можно просмотреть ниже
Пользователи тиктока по-разному отреагировали на веселую затею от Дары. По мнению многих людей, это было оскорбительно:
- Это не смешно, а очень жестоко.
- Где можно приобрести такие шорты?
- Друзья, там маленькие дети, которые могут плавать под водой.
- Если бы вы это организовали в частном бассейне во дворе, тогда все нормально. А то, что на видео, – это очень унизительно.