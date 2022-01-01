Хлопчину розіграли під час купання: його плавки розчинилися у воді

Американець був дуже втішений, коли сестра купила йому стильні плавки. Він не здогадувався, що скоро стане "жертвою" кумедного розіграшу.

Сестричка Дара подарувала братові Сету спеціальні плавки, які починають розчинятися після контакту з водою. Зрозуміло, що вона йому про це не сказала.

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Дівчина опублікувала відео кумедного розіграшу на своїй сторінці у тіктоці dararobertss. Станом на зараз ролик переглянули понад 29 мільйонів людей!

Сестра Дара, яка організувала весь розіграш / Скриншот тікток dararobertss

Дара та Сет поїхали разом із близькими покупатися в океані. На початку відео можна побачити, як хлопчина разом з друзями стрімко забігає у воду. Спершу здається, що з його плавками все нормально. Та він не встиг навіть трішки поплавати, як відчув – щось пішло не за планом.

Плавки порвалися у воді буквального за кілька секунд. Хлопець зрозумів, що його прикро розіграли.

Мої плавальні шорти порвалися. Серйозно, це не смішно. Народ, я голий і стоятиму тут доти, доки люди не підуть з пляжу, – сказав Сет.

Йому не дуже сподобався розіграш, але що вже тут поробиш. Хлопець попросив друзів вирішити цю проблему

Повне відео можете переглянути нижче

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Користувачі тіктоку по-різному відреагували на веселу витівку від Дари. На думку багатьох людей, це було образливо: