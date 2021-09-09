Досить неприємну історію 28-річний хлопець описав на популярному ресурсі Reddit. Люди підтримали автора, адже кохана сама не розуміла, чому зрадила. До слова, вони зустрічаються упродовж двох з половиною років і вже заручені.

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Все почалося із анонімного повідомлення у WhatsApp. Там були скриншоти переписки його коханої з якимось чоловіком, де вони обговорювали спільний секс. Пізніше дівчина ще й додала: "Це гарні спогади, але вони були помилкою".

Як вияснилося згодом, скриншоти надіслала дружина співробітника. Спершу хлопець взагалі не вірив в це, але кохана все підтвердила.

Вона сказала, що не знає, чому це зробила. Адже ніколи не відчувала ніякого потягу чи почуттів до співробітника. Також вона підтвердила, що кохає мене і не хоче розривати стосунки. І пообіцяла, що зробить все, щоб виправити ситуацію, – розповідає автор.

Хлопець не вірив, що скриншоти справжні. Але кохана все підтвердила / Фото Unsplash

Зараз у хлопця нереально пригнічений настрій. Він дуже закоханий у свою дівчину, але не розуміє, як кохана взагалі могла таке зробити.

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Можливо, це була всього лиш одноразова помилка 22-річної дівчини? Зможу я коли-небудь вибачити її і пройти через це? Що мені робити? – спитав він поради у користувачів Reddit.

Люди переважно рекомендували хлопцю просто розійтися із дівчиною. Адже все може повторитися знову: