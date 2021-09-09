Достаточно неприятную историю 28-летний парень описал на популярном ресурсе Reddit. Люди поддержали автора, ведь любимая сама не понимала, почему изменила. К слову, они встречаются на протяжении двух с половиной лет и уже помолвлены.
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Все началось с анонимного сообщения в WhatsApp. Там были скриншоты переписки его любимой с каким-то мужчиной, где они обсуждали совместный секс. Позже девушка еще и добавила: "Это хорошие воспоминания, но они были ошибкой".
Как выяснилось потом, скриншоты прислала жена сотрудника. Сначала парень вообще не верил в это, но любимая все подтвердила.
Она сказала, что не знает, почему это сделала. Ведь никогда не чувствовала никакого влечения или чувств к сотруднику. Также она подтвердила, что любит меня и не хочет разрывать отношения. И пообещала, что сделает все, чтобы исправить ситуацию, – рассказывает автор.
Парень не верил, что скриншоты настоящие. Но любимая все подтвердила / Фото Unsplash
Сейчас у парня нереально подавленное настроение. Он очень влюблен в свою девушку, но не понимает, как любимая вообще могла такое сделать.
Возможно, это была всего лишь одноразовая ошибка 22-летней девушки? Смогу ли я когда-нибудь простить ее и пройти через это? Что мне делать? – спросил парень советы у пользователей Reddit.
Люди преимущественно рекомендовали парню просто разойтись с девушкой. Ведь все может повториться снова:
- Обман – это не ошибка, а выбор. Не тратьте время на людей, а просто двигайтесь дальше.
- Когда дело доходит до супружеской неверности, не бывает таких вещей, как "ошибки". Чтобы завести роман, нужно сделать несколько действительно плохих и эгоистических решений.
- Я пытался остаться со своей девушкой после измены. У нас были хорошие дни, прекрасные дни, но они никогда не были такими, как прежде. Или лучше. Доверие исчезло. Уважение тоже. Сексуальное влечение тоже исчезло.
- Моя партнерша была "так благодарна" за второй шанс. Но ей надоели мои "проблемы с доверием", поэтому она повторила это через два года. Спасайся сейчас.