Хлопець дізнався про зраду коханої від аноніма: він не знає, що робити
Джерело:Yahoo Lifestyle
Хлопець анонімно розповів, як несподівано дізнався про зраду коханої. Йому не позаздриш: він взагалі не знає, що робити далі зі своїми стосунками.
Досить неприємну історію 28-річний хлопець описав на популярному ресурсі Reddit. Люди підтримали автора, адже кохана сама не розуміла, чому зрадила. До слова, вони зустрічаються упродовж двох з половиною років і вже заручені.
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Все почалося із анонімного повідомлення у WhatsApp. Там були скриншоти переписки його коханої з якимось чоловіком, де вони обговорювали спільний секс. Пізніше дівчина ще й додала: "Це гарні спогади, але вони були помилкою".
Як вияснилося згодом, скриншоти надіслала дружина співробітника. Спершу хлопець взагалі не вірив в це, але кохана все підтвердила.
Вона сказала, що не знає, чому це зробила. Адже ніколи не відчувала ніякого потягу чи почуттів до співробітника. Також вона підтвердила, що кохає мене і не хоче розривати стосунки. І пообіцяла, що зробить все, щоб виправити ситуацію, – розповідає автор.
Хлопець не вірив, що скриншоти справжні. Але кохана все підтвердила / Фото Unsplash
Зараз у хлопця нереально пригнічений настрій. Він дуже закоханий у свою дівчину, але не розуміє, як кохана взагалі могла таке зробити.Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO.
Можливо, це була всього лиш одноразова помилка 22-річної дівчини? Зможу я коли-небудь вибачити її і пройти через це? Що мені робити? – спитав він поради у користувачів Reddit.
Люди переважно рекомендували хлопцю просто розійтися із дівчиною. Адже все може повторитися знову:
- Обман – це не помилка, а вибір. Не витрачайте час на таких людей, а просто рухайтеся далі.
- Коли справа доходить до подружньої невірності, не буває таких речей, як "помилки". Щоб завести роман, потрібно вчинити кілька дійсно поганих та егоїстичних рішень.
- Я намагався залишитися зі своєю дівчиною після зради. В нас були гарні дні, прекрасні дні, але вони ніколи не були такими, як колись. Чи кращими. Довіра зникла. Повага теж. Сексуальний потяг теж зник.
- Моя партнерка була "так вдячна" за другий шанс. Але їй набридли мої "проблеми з довірою", тому вона повторила це через два роки. Рятуйся зараз.