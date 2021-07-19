Шем Гріфс все життя підозрював, що його сім’я від нього щось приховує. Минув час і, коли хлопцю виповнився 21 рік, він дізнався найголовніший секрет у своєму житті: його мама – це його бабуся, а старша сестра – справжня біологічна мати. Шем просто не мав слів.

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Уявіть, що ви маєте одну людину із сім’ї, з якою завжди все робите разом. У нас був дуже міцний зв’язок… Так, інколи ми билися, як і всі брати з сестрами. Але ніхто на цій планеті не міг стати поміж нами, – згадує хлопець.

Як виявилося, справжня мама народила його у дуже ранньому віці. Бабуся наполягала не робити аборт: вона погодилася виховати Шема як свого сина. А згодом домовилася із мамою, що в старшому віці вони розкажуть всю правду.

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Як виглядає мама Шема сьогодні / Скриншот тікток sham.griffs

"Вони вирішили, що бабуся буде виховувати мене як власну дитину, доки мені не буде 18 років. Але, скажу чесно, коли я ріс, то завжди відчувати зв’язок із старшою сестрою. Вони робила мені таку материнську атмосферу… Я просто відчував, що щось тут є, про що мені не кажуть, але ніколи й не питався. Я ріс в сім’ї, яка мене дуже любила", – розповів Шем.

Утім, коли хлопцю виповнилося 18 років, вони так і не наважилися розповісти правду: вважали, що він до цього ще не готовий. Лише через три роки Шем про все дізнався – і не пошкодував. Хоч його й шокувала правда, але вона зміцнила їхні стосунки.

Після цієї новини нічого в нашій сім’ї не змінилося. Так, мене це вразило, але наші стосунки, які вже були чудовими, зміцнилися в десять разів. Це життя. Тут всяке буває. І я не збираюся брехати – вона (справжня мама, – Life 24) мій справжній друг, – пояснив Шем.

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Повне відео зізнання можете переглянути нижче. Ролик набрав вже понад 700 тисяч переглядів.