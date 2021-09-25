Дівчина пояснила, що кожного четверга у них з хлопцем є невеличка традиція – вечори кіно. Все було б добре, але коханий кожного разу псує перегляд через свою досить дивну звичку. До слова, дівчина просто фанатіє від кіно.

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Він любить гуглити і розповідати спойлери кожного разу, коли ми вперше дивимося фільм. Можливо, це не має великого значення, але… Я ненавиджу це! Ненавиджу, коли він це робить! Це нереально псує настрій. До цього разу він 14 разів говорив мені спойлери, – пояснює ситуацію авторка.

Дівчина вже неодноразово просила хлопця цього не робити. Він погоджувався, але все одно продовжував розповідати спойлери. Та нещодавно у неї просто увірвався терпець. Коханий пообіцяв, що заховає телефон під час фільму. Він це зробив, але знайшов інший спосіб дізнатися спойлер.

Хлопець не може стриматися і постійно розповідає спойлери / Фото Pexels

Через кілька хвилин він дістав мій телефон і почав дивитися спойлер. Енді пообіцяв, що нічого мені не розкаже… Але через кілька хвилин все розповів. Я вибухнула, я кричала і назвала його нестерпним та егоїстичним. Адже він знову зіпсув мені перегляд фільму.

Авторка уточнила, що не живе разом із хлопцем. Тому після вечорів кіно вони зазвичай займалися коханням. Та останнього разу дівчина просто все скасувала і пішла гуляти з подружками. Хлопець на це дуже образився.

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"Він обурився і сказав, що я занадто жорстко відреагувала на фільм, і що йому було боляче через те, що я скасувала нашу "особливу ніч". Потім він написав повідомлення, що я зіпсувала ніч і була жорстока з ним. Адже це його звичка, від якої йому важко позбутися, хоч він і намагається. Але я не даю йому шансу. Він хоче, щоб я змінила свою думку", – завершила авторка.

Користувачі Reddit щиро здивувалися від настільки дивної звички. Багато хто радить авторці кидати такого хлопця: