Хлопець "феєрично" зіпсував побачення: все змінило одне повідомлення

Хлопець втомився чекати на дівчину, з якою от-от мав зустрітися. Він написав про це своєму другові в досить грубій формі. Але зовсім випадково відправив повідомлення не йому, а самій дівчині.

Хлопцю не пощастило, що незнайомка, як виявилося, користується тіктоком. Дівчина розповіла свою історію в соцмережі й засоромила його серед багатьох людей. Відео, на якому Моллі показала переписку, набрало вже майже 2 мільйони переглядів.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Дівчина якраз їхала на побачення, як отримала від нього дуже непристойне повідомлення: "Чекаю на цю п****…" Звісно, що Моллі була в ступорі, адже не розуміла, що взагалі відбувається.

Скриншот переписки / тікток mollyhair

Спочатку я була збита з пантелику і не зовсім розуміла, про що він говорить. Але коли все збагнула, то одразу поїхала, – розповіла Моллі.

Для хлопця ця ситуація точно буде уроком. Він неодноразово вибачався перед Моллі й спробував більш-менш залагодити ситуацію, щоб таки зустрітися з нею. Але дівчина дала зрозуміти, що не хоче з ним гуляти.

"Я приймаю вибачення. В мене немає образ, і я знаю, що ти не хотів так зробити. Це може бути можливістю для тебе навчитися не надсилати таке друзям. Гарного тижня!" – так відреагувала дівчина.

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в

Утім, це не завадило йому написати Моллі ще раз через кілька місяців. Та дівчина просто не відписала.

Повну переписку можете переглянути нижче