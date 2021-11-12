Парню не повезло, что незнакомка, как оказалось, пользуется тиктоком. Девушка рассказала свою историю в соцсети и устыдила его среди многих людей. Видео, на котором Молли показала переписку, набрало почти 2 миллиона просмотров.

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Девушка как раз ехала на свидание, как получила от него очень непристойное сообщение: "Жду эту п****…" Конечно, Молли была в ступоре, ведь не понимала, что вообще происходит.

Скриншот переписки / тикток mollyhair

Сначала я была сбита с толку и не совсем понимала, о чем он говорит. Но когда все поняла, то сразу поехала, – рассказала Молли.

Для парня эта ситуация точно будет уроком. Он не раз извинялся перед Молли и попытался более-менее уладить ситуацию, чтобы встретиться с ней. Но девушка дала понять, что не хочет с ним гулять.

"Я принимаю извинения. У меня нет обиды, и я знаю, что ты не хотел так сделать. Это может быть возможностью для тебя научиться не отправлять такое друзьям. Хорошей недели!" – так отреагировала девушка.

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Впрочем, это не помешало ему написать Молли снова через несколько месяцев. Но девушка просто не отписала.

Полную переписку можно посмотреть ниже