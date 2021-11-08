Свою історію дівчина на ім’я Ешлі детально переповіла у тіктоці hai_im_ashleigh_. Відео стало дуже популярним у соцмережі: його подивилися понад 5 мільйонів разів. Продовження "назбирало" 500 тисяч переглядів.

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Все починалося досить непогано

Сама історія трапилася досить давно – ще в 2016 році. Ешлі познайомилася із Полом у тіндері, де в них одразу зав’язалася чудова розмова. З хлопцем було цікаво спілкуватися, але вони не могли зустрітися аж два місяці через сильну зайнятість на роботі. Та й жили досить далеко один від одного – близько години їзди на автомобілі.

Одного дня, нарешті, все дуже гарно збіглося: Ешлі пішла гуляти з подругою в торговий центр, який був поблизу будинку, де проживав Пол. Пара списалася – і він погодився приєднатися, бо дуже хотів зустріти Ешлі. Та ще й запропонував оплатити вечерю обом дівчатам. Ешлі була дуже щаслива, адже Пол їй реально подобався, хоч вони ніколи й не бачилися.

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Пол прийшов – і одразу пішов

Захоплення змінилося сльозами: вони всі разом зустрілися та пішли у місцевий заклад на вечерю. В певний момент Пол згадав, що забув гаманець в машині, і зник. Дівчата чекали його 15 хвилин, доки не подумали, що він просто їх кинув. Ешлі була в сльозах.

Коли вони виходили з ресторану, то побачили, що його автомобіль досі стояв на паркінгу. Подружка заглянула всередину авто – і гучно закричала. Пол був повністю голим.

Вона казала мені: "Не дивись в автомобіль, не дивись". Я таки заглянула і побачила його повністю-повністю голого. Він опустив вікно й запропонував: "Не хочете зайнятися сексом утрьох?, – згадує Ешлі.

Можливо, хлопець думав, що це буде справді несподівано та романтично. Але Ешлі взагалі не оцінила такий вчинок від "принца на білому коні". Дівчина просто розвернулася й пішла разом із подружкою.