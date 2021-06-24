Хлопець кинув дівчину і ледь не втратив роботу: вона його підставила

Американець завів службовий роман і шалено пошкодував. Після розставання колишня організувала цілу спецоперацію, щоб його моментально вигнали з роботи.

Хлопець під ніком Flying_Koeksister поділився на Reddit історією своїх непростих стосунків із колишньою. Кілька років тому він працював у звичайному офісі, де займався створенням звітів. Це було дуже одноманітно, але хлопець придумав, як викрутитися з ситуації.

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Flying_Koeksister кілька днів ретельно вивчав можливості Microsoft Excel, щоб автоматизувати свою роботу. Згодом йому це вдалося зробити: кілька кліків – і звіт був готовий за 2,5 години, а не за 8. Решту робочого часу хлопець переглядав меми, дивився смішні відео та просто відпочивав. Керівництво, звісно, про це не знало.

Він не збирався ділитися своїм секретом, але одного разу передумав. До нього залицялася красива дівчина з роботи і навіть сама покликала його на побачення. Через деякий час вони почали зустрічатися.

Вона була прекрасна, дуже розумна, але, як і я, дуже лінива. Так виглядало, що вона зовсім не хвилювалася через свою низьку ефективність. Щоб допомогти їй та справити враження, я поділився своїм секретом. Але на той час вона цим не зацікавилася, – пише Flying_Koeksister.

Стосунки тривали недовго: дівчина була закохана у хлопця, а він – ні. Розставання виглядало досить спокійним, але все вийшло зовсім по-іншому.

Колишня придумала, як помститися хлопцю / Фото Pexels

Колишня готувалася зробити хід конем. Вже через два дні після розриву Flying_Koeksister викликали до директора. Керівництво дізналося, що він байдикував на роботі.

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Босс про все дізнався. Мені надали скриншоти активності на комп’ютері в минулі дні: меми, читання новин, ютуб… Там навіть підрахували, скільки годин я працював, а скільки відпочивав. Як виявилося, колишня зібрала всю інформацію і передала її керівництву, – згадує блогер.

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Хлопця ледь не звільнили з роботи, але він вважає, що це вийшло справедливо, бо не потрібно було ділитися своїми секретами та відпочивати на роботі.