Хлопець не хоче провідувати свого хворого дідуся: причина шокує

Американець не хоче провідувати свого дідуся, який перебуває при смерті. Все через його погляди на життя та регулярну гомофобію.

Хлопець поділився своїми думками щодо цього на розважальному ресурсі Reddit. Він просто не має бажання з ним зустрітися, адже дідусь ніколи не сприймав його орієнтацію. Ще з дитинства автор допису відчував себе дуже жіночним, а ще – йому подобаються чоловіки.

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Я не був трансгендером, але хотів бути принцесою. В певному сенсі мої батьки дозволили мені одягатися як принцеса, малювати нігті… Я був дуже жіночним і веселим, – пояснив хлопець.

Внук вважає себе геєм, а дідусеві це ніколи не подобалося / Фото Unsplash

Дідусь навпаки намагався його перевиховати. Він рекомендував внуку дивитися футбол, бейсбол та інші "чоловічі" види спорту. Як результат – хлопець хотів стати черлідером, щоб підбадьорювати інших чоловіків. З роками, коли він почав заробляти гроші, то став регулярно купляти різні плаття, робити макіяж тощо. Дідусь цього не розумів.

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Моїм батькам це не подобалося, але вони сприйняли це. Водночас мій дідусь нічого від мене не хотів, не дивився на мене і часто ображав за спиною, – уточнив хлопець.

Онук пояснив, що зараз дідусь перебуває при смерті. Батьки дуже просять, щоб він таки прийшов до нього. Але сам хлопець не хоче цього робити, хоч допускає, що можливо таки провідає його. Користувачі Reddit здебільшого підтримали онука: