Парень поделился своими мыслями по этому поводу на развлекательном ресурсе Reddit. Он просто не желает с ним встретиться, ведь дедушка никогда не воспринимал его ориентацию. Еще с детства автор сообщению чувствовал себя очень женственным, а еще – ему нравятся мужчины.

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Я не был трансгендером, но хотел быть принцессой. В определенном смысле мои родители позволили мне одеваться как принцесса, рисовать ногти... Я был очень женственным и веселым, – объяснил парень.

Внук считает себя геем, а дедушке это никогда не нравилось / Фото Unsplash

Дедушка наоборот пытался его перевоспитать. Он рекомендовал внуку смотреть футбол, бейсбол и другие "мужские" виды спорта. Как результат – парень хотел стать черлидером, чтобы подбодрить других мужчин. С годами, когда он начал зарабатывать деньги, то стал регулярно покупать разные платье, делать макияж и тд. Дедушка этого не понимал.

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Моим родителям это не нравилось, но они восприняли это. В то же время мой дедушка ничего от меня не хотел, не смотрел на меня и часто оскорблял за спиной, – уточнил парень.

Внук объяснил, что сейчас дедушка находится при смерти. Родители очень просят, чтобы он все-таки пришел к нему. Но сам парень не хочет этого делать, хотя допускает, что возможно таки навестит его. Пользователи Reddit основном поддержали внука: