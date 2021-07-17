Хлопець образив жінку на вечірці: вона витратила рік, щоб його провчити

Британець образив незнайомку на одній із вечірок – він назвав її скучною. Дівчина не забула цю образу і затіяла справжню аферу, яка тривала цілий рік, щоб помститися хлопцю.

Через кілька днів обурена Джессіка створила фейковий акаунт красивого хлопця на ім’я Мет в месенджері. Вона написала Алексу, який вважає себе геєм, у What’s App: у них розпочався віртуальний роман, який зайшов занадто далеко.

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Алекс підтвердив, що він справді закохався у милого незнайомця. Вони довго переписувалися, будували плани і навіть хотіли зробити татуювання на пальці у вигляді обручки. Утім, Алекс дивувався, чому Метт постійно уникав відеодзвінків.

Як виглядає Алекс / Фото інстаграм alexsantana

Ми розмовляли кожного дня, але він постійно знаходив причини, щоб не використовувати дзвінок по відео. Також ми могли спілкуватися по телефону лише в певні години. А інколи я не отримував від нього повідомлення упродовж кількох днів, – згадує Алекс.

Хлопець зрозумів, що щось тут точно не так: він звернувся до представників британського шоу Catfish UK, де допомагають визначити, чи спілкуєтеся ви зі справжньою людиною, чи з фейком.

Джессіка використовувала фотографії цього хлопця для фейкового акаунту

Ведучі шоу проаналізували переписки хлопців. Висновок був простий – Алекс спілкується із фейковою сторінкою. Вони знайшли справжній інстаграм Метта, де зв’язалися із його другом, який допоміг розібратися в ситуації.

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Як виявилося, Метт справді бачив Алекса в інстаграмі та інколи ставив йому лайки. Але вони ніколи не переписувалися взагалі. Це означало, що хтось просто викрав фотографії Метта, зробив фейковий акаунт у What’s App і цілий рік спілкувався із Алексом.

Згодом ведучі шоу домовилися про зустріч із фейковим Меттом. На прогулянку прийшла Джессіка, яку Алекс колись дуже образив. Щоправда, він про це вже не пам’ятав.

Жінка була ображеною / Фото MTV

Я знаю тебе, хіба ти мене не пам’ятаєш? Мені потрібно було тебе провчити, – заявила Джессіка.

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Жінка визнала, що створила фейкову сторінку і навіть використовувала додаток для зміни голосу, щоб нормально спілкуватися по телефону. Утім, через деякий час Джессіка таки вибачилася перед Алексом. Вона зрозуміла, що переборщила зі своєю помстою.