Через несколько дней возмущена Джессика создала фейковый аккаунт красивого парня по имени Мэт в мессенджере. Она написала Алексу, который идентифицирует себя как гея, в What's App: у них начался виртуальный роман – он зашел слишком далеко.

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Алекс подтвердил, что действительно влюбился в милого незнакомца. Они долго переписывались, планировали и даже хотели сделать татуировку на пальце в виде кольца. Впрочем, Алекс удивлялся, почему Мэтт постоянно избегал видеозвонков.

Как выглядит Алекс / Фото инстаграм alexsantana

Мы разговаривали каждый день, но он постоянно находил причины, чтобы не использовать звонок по видео. Также мы могли общаться по телефону только в определенные часы. А иногда я не получал от него сообщение в течение нескольких дней, – вспоминает Алекс.

Парень понял, что что-то здесь точно не так: он обратился к представителям британского шоу Catfish UK, где помогают определить, общаетесь ли вы с настоящим человеком, или с фейком.

Джессика использовала фотографии этого парня для фейкового аккаунта

Ведущие шоу проанализировали переписки ребят. Вывод был прост – Алекс общается с фейковой страницей. Они нашли настоящий инстаграм Мэтта, где связались с его другом, который помог разобраться в ситуации.

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Как оказалось, Мэтт действительно видел Алекса в инстаграме и иногда ставил ему лайки. Но они никогда не переписывались вообще. Это означало, что кто-то просто похитил фотографии Мэтта, сделал фейковый аккаунт в What's App и целый год общался с Алексом.

Впоследствии ведущие шоу договорились о встрече с фейковым Мэттом. На прогулку пришла Джессика, которую Алекс когда-то очень обидел. Правда, он об этом уже не помнил.

Женщина была обиженой / Фото MTV

Я знаю тебя, разве ты меня не помнишь? Мне нужно было тебя проучить, – заявила Джессика.

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Женщина признала, что создала фейковых страницу и даже использовала приложение для изменения голоса, чтобы нормально общаться по телефону. Впрочем, через некоторое время Джессика таки извинилась перед Алексом. Она поняла, что переборщила со своей местью.