Дівчина не могла втримати все в собі й поділилася несподіваною історією із користувачами розважального ресурсу Reddit. Вона переконана, що зробила все правильно, але не знає, як залагодити ситуацію.

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Вона просто не хотіла образити його батьків

Авторка уточнила, що з самого дитинства її мама навчала етикету. Серед усього вона постійно стверджувала, що в гостях потрібно накладати на тарілку достатньо їжі, щоб не образити господарів. Дівчина завжди пам’ятала про цю настанову.

Я завжди дотримувалася цього правила і думала, що це правда. Якби я приготувала багато їжі та ніхто б її не їв, то це розбило б мені серце, – пояснює авторка.

Але нещодавно у неї трапився прикрий конфуз. Дівчина (за походженням мексиканка, – Life 24) завітала в гості до батьків свого хлопця, який з арабської сім’ї. На столі було багато смачненького, і зрозуміло, що авторка робила все, як вчила її мама: наклала собі потрошки страв і смакувала все упродовж вечері.

Згодом мама хлопця запропонувала добавку. І дівчина, нічого не підозрюючи, погодилася. Хоч не зрозуміла, чому коханий глянув на неї дивним поглядом. Утім, далі все було чудово: усі сіли біля вогнища та розповідали кумедні історії. Та вже після повернення додому, хлопець жорстко наїхав на кохану.

"Ти з’їла занадто багато"

Авторка зауважила, що коханий дещо злий. Як тільки вона спитала, що сталося, то хлопець просто "вибухнув".

Хлопець стверджував, що дівчина забагато з’їла / Фото Unsplash

"Він сказав, що ніколи не бачив, щоб я їла так багато, як вдома у його батьків, і що це було дивно. Далі він стверджував, що в його культурі не прийнято багато їсти у гостей, бо це вияв неповаги. Адже люди не мають приходити в гості голодними… Перед виїздом мама сказала йому, що некрасиво так багато їсти. Я здивувалася, чому тоді вона запропонувала добавку. Він відповів, що так роблять, щоб виглядати гарною господаркою", – згадує дівчина.

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Авторка намагалася пояснити коханому свою позицію, але той взагалі не хотів нічого слухати. За її словами, якби він попередив її, то вона б не робила цього. Але, на думку хлопця, всім відомо, що не можна багато їсти в гостях.

Зараз хлопець чекає вибачень і відмовляється з нею розмовляти. Дівчина засмучена ситуацією і попросила незнайомців з Reddit пояснити, чи вона дійсно неправа. Ось найпопулярніші коментарі: