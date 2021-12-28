Девушка не могла удержать все в себе и поделилась неожиданной историей с пользователями развлекательного ресурса Reddit. Она убеждена, что сделала все правильно, но не знает, как уладить ситуацию.

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Она просто не хотела обидеть его родителей

Авторша уточнила, что с самого детства ее мама обучала этикету. Среди всего она постоянно утверждала, что в гостях нужно накладывать на тарелку достаточное количество еды, чтобы не обидеть хозяев. Девушка всегда помнила об этом.

Я всегда соблюдала это правило и думала, что это правда. Если бы я приготовила много еды и никто бы ее не ел, то это разбило бы мне сердце, – объясняет авторша.

Но недавно у нее случился досадный конфуз. Девушка (по происхождению мексиканка – Life 24) посетила в гости родителей своего парня, который из арабской семьи. На столе было много вкусненького, и понятно, что автор делала все, как учила ее мама: наложила себе понемногу блюд и ела все на протяжении ужина.

Потом мама парня предложила добавку. И девушка, ничего не подозревая, согласилась. Хотя не поняла, почему любимый посмотрел на нее странным взглядом. Впрочем, все было прекрасно: все сели у костра и рассказывали забавные истории. Но уже по возвращении домой, парень жестко наехал на любимую.

"Ты съела слишком много"

Авторша заметила, что любимый немного злой. Как только она спросила, что случилось, парень просто "взорвался".

Парень утверждал, что девушка слишком много сьела / Фото Unsplash

"Он сказал, что никогда не видел, чтобы я ела так много, как дома у его родителей, и что это было странно. Дальше он утверждал, что в его культуре не принято много есть у гостей, потому что это проявление неуважения. Ведь люди не должны приходить в гости голодными… Перед выездом мама сказала ему, что некрасиво так много есть. Я удивилась, почему тогда она предложила добавку. Он ответил, что так делают, чтобы выглядеть хорошей хозяйкой», – вспоминает девушка.

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Авторша пыталась объяснить любимому свою позицию, но тот вообще не хотел ничего слушать. По ее словам, если бы он предупредил ее, она бы не делала этого. Но, по мнению парня, всем известно, что нельзя много есть в гостях.

Сейчас парень ждет извинений и отказывается разговаривать с ней. Девушка расстроена от ситуации и попросила незнакомцев с Reddit объяснить, действительно ли она неправа. Вот самые популярные комментарии: