Хлопець обурив дівчину дивним проханням перед побаченням: що він хотів

Дівчина вже збиралася піти на побачення із приємним незнайомцем, як він моментально все зіпсував. Одне недоречне повідомлення – і вона сказала йому: "Прощавай".

Дівчина на ім’я Сідні була щаслива через те, що познайомилася із приємним хлопцем у додатку для знайомств. Вони збиралися зустрітися, але незнайомець зробив все, щоб його відшили. Сідні опублікувала скриншоти переписки у своєму тіктоці.

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Відео набрало понад 400 тисяч переглядів. Хлопець попросив чесно відповісти йому, чи не є вона дуже повною. Але одразу зауважив, що йому не потрібна модель. Просто колись він гуляв із дівчиною, яка в соцмережах виглядала по-іншому, ніж в реальному житті. Тому йому й цікаво, як насправді виглядає Сідні.

Блогерка Сідні / Скриншот тікток sydneymwiese

Зрозуміло, що такі питання можуть поставити хрест на будь-якому спілкуванні. Дива не сталося: дівчина шалено обурилася і вирішила просто завершити цю розмову. Хлопець спробував переконати, що це просто його уподобання. Але Сідні зрозуміла – їхні шляхи розійшлися.

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Підписники Сідні позитивно відреагували на реакцію дівчини. Вони вважають, що хлопець повів себе дуже некоректно:

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