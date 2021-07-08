Девушка по имени Сидни была счастлива, ибо познакомилась с приятным молодым человеком в приложении для знакомств. Они собирались встретиться, но незнакомец сделал все, чтобы его отшили. Сидни опубликовала скриншоты переписки в своем тиктоке.

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Видео набрало более 400 тысяч просмотров. Парень попросил честно ответить ему, не является ли она очень полной. Но сразу заметил, что ему не нужна модель. Просто когда-то он гулял с девушкой, которая в соцсетях выглядела по-одному, а в реальной жизни – по-другому. Поэтому ему и интересно, как на самом деле выглядит Сидни.

Блогерша Сидни / Скриншот тикток sydneymwiese

Понятно, что такие вопросы могут поставить крест на любом общении. Чуда не произошло: девушка безумно возмутилась и решила просто завершить этот разговор. Парень попытался убедить, что это просто его предпочтения. Но Сидни дала понять – их пути разошлись.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

Подписчики Сидни положительно отреагировали на реакцию девушки. Они считают, что парень повел себя очень некорректно:

Интересно Жена забавно поймала мужа на измене: ей помогло видео в тиктоке