Дівчина на ім’я Анабель розповіла всю історію на своїй сторінці у тіктоці annabellemackay. Відео вже набрало понад 2,6 мільйона переглядів. Люди щиро здивувалися від настільки дріб’язкового вчинку з боку хлопця.
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Не переказ на картку, а багато-багато монет
Після розриву Анабель нагадала колишньому, що він заборгував їй трішки грошей. Сума була зовсім незначною – близько 50 фунтів стерлінгів.
Утім, хлопчина виявився ще тим винахідником: він передав гроші у коробці з-під взуття, де також написав послання до дівчини.
Коли твій дріб’язковий колишній винен тобі гроші, – написала Анабель під відео.
У коробці була гігантська кількість монет / Скриншот тікток annabellemackay
Анабель, звісно, була неприємно вражена від чергової витівки колишнього. Та все ж вона просто з цього посміялася. Дівчина висипала увесь "скарб" з коробки у спеціальний автомат, де можна обміняти монети. Вона отримала понад 51 фунт стерлінгів.
Користувачі тіктоку висміяли колишнього через його дріб’язковість. Багато хто вважав, що можна було просто перекинути гроші на картку, а не влаштовувати цирк:
- Твій колишній хлопець – злий геній.
- Добре, що хоч гроші віддав.
- Скільки ж він витратив зусиль, щоб продемонструвати свою дріб’язковість…