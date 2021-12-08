Хлопець повернув борг колишній: стільки монет вона в житті ще не бачила

Британка попросила колишнього повернути гроші, які він їй заборгував. Хлопець погодився, але зробив це максимально незручним способом.

Дівчина на ім’я Анабель розповіла всю історію на своїй сторінці у тіктоці annabellemackay. Відео вже набрало понад 2,6 мільйона переглядів. Люди щиро здивувалися від настільки дріб’язкового вчинку з боку хлопця.

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Не переказ на картку, а багато-багато монет

Після розриву Анабель нагадала колишньому, що він заборгував їй трішки грошей. Сума була зовсім незначною – близько 50 фунтів стерлінгів.

Утім, хлопчина виявився ще тим винахідником: він передав гроші у коробці з-під взуття, де також написав послання до дівчини.

Коли твій дріб’язковий колишній винен тобі гроші, – написала Анабель під відео.

У коробці була гігантська кількість монет / Скриншот тікток annabellemackay

Анабель, звісно, була неприємно вражена від чергової витівки колишнього. Та все ж вона просто з цього посміялася. Дівчина висипала увесь "скарб" з коробки у спеціальний автомат, де можна обміняти монети. Вона отримала понад 51 фунт стерлінгів.

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Користувачі тіктоку висміяли колишнього через його дріб’язковість. Багато хто вважав, що можна було просто перекинути гроші на картку, а не влаштовувати цирк: