Хлопець приховано критикував кулінарні вміння коханої: вона про все дізналася

Дівчина випадково заглянула в телефон свого хлопця – і в неї просто не залишилося слів. Вона знайшла відео, де коханий жорстко критикує її кулінарні вміння. Хлопець ще й відправив ролик своїм друзям.

Джакія поділилася цією знахідкою із підписниками у тіктоці. Хотіла вона цього чи ні, але хлопець став "знаменитістю": її відео переглянули майже 2 мільйони разів.

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Дівчина зізналася, що дещо образилася через настільки негативну реакцію від коханого. Вона приготувала йому вівсянку та яєчню зі смаженим беконом, а у відповідь отримала лише образи.

Це виглядає як лайно. Реально, виглядає просто жахливо. Ну, ти намагалася, – коментує хлопець її сніданок.

Який сніданок приготувала дівчина

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Згодом хлопець дізнався, що Джакія розкрила його таємний огляд на її страви. Чи вдалося обом залагодити конфлікт – вона не розповіла. Утім, багато користувачів тіктоку рекомендують їй просто розійтися із хлопцем: