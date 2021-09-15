Хлопець приховано критикував кулінарні вміння коханої: вона про все дізналася
Джерело:тікток chikitarosee
Дівчина випадково заглянула в телефон свого хлопця – і в неї просто не залишилося слів. Вона знайшла відео, де коханий жорстко критикує її кулінарні вміння. Хлопець ще й відправив ролик своїм друзям.
Джакія поділилася цією знахідкою із підписниками у тіктоці. Хотіла вона цього чи ні, але хлопець став "знаменитістю": її відео переглянули майже 2 мільйони разів.
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Дівчина зізналася, що дещо образилася через настільки негативну реакцію від коханого. Вона приготувала йому вівсянку та яєчню зі смаженим беконом, а у відповідь отримала лише образи.
Це виглядає як лайно. Реально, виглядає просто жахливо. Ну, ти намагалася, – коментує хлопець її сніданок.
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Згодом хлопець дізнався, що Джакія розкрила його таємний огляд на її страви. Чи вдалося обом залагодити конфлікт – вона не розповіла. Утім, багато користувачів тіктоку рекомендують їй просто розійтися із хлопцем:
- Бекон не згорілий, а яєчня виглядає апетитно. Він просто невдячний, знайди собі іншого, подружко.
- Я б ніколи більше не готувала своєму хлопцю/чоловіку, якби він зняв таке відео. Навіть, якщо ми були б одружені 20 років.
- Не хочу бути злюкою, але, дівчинко, що ти зробила з цими яйцями. Будь з ними більш ніжною. Я можу показати, як приготувати омлет та вівсянку, тобі згодиться.